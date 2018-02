Luego de la caída en la segunda fecha del torneo frente a Royal Pari por 3-0, Aurora prepara tres variantes para el cotejo de mañana (15:00), en el que rivalizará con Sport Boys, válido por la tercera fecha del grupo B del torneo Apertura y que se disputará en el estadio Municipal de Sacaba.

El técnico del elenco, Miguel Ángel Zahzú, comentó que pese a haber caído en la pasada jornada confía en que su equipo puede dar más en el resto del torneo.

El estratega señaló que al no haber tenido un periodo de aclimatación, el clima “los sorprendió”.

“Nos sorprendió un calor impresionante y por eso no fue lo que pensábamos que podíamos hacer”, aseguró.

Al respecto y haciendo énfasis en lo que pasa con los otros equipos, Zahzú señaló que se puede ver que el poco tiempo de preparación que tuvieron los elencos ligueros está afectando al espectáculo deportivo.

“Lo dije antes de que comience el torneo, que tan poco tiempo de preparación de los futbolistas está pasando la factura. San José, The Strongest y Guabirá no pudieron ganar y no se hace un gran espectáculo”, sostuvo.

Sobre el mismo tema, el argentino señaló que los periodos complementarios “se hacen traumáticos” y se llega al arco rival con lo justo.

Sobre Sport Boys

“Estamos bien enfocados en eso, después de ver tanto fútbol el fin de semana, muy empapado en todo, queremos hacer un gran partido, tenemos con qué, es un lindo rival, con un presupuesto altísimo”, dijo el adiestrador celeste.

Zahzú confía en hacer un buen partido frente a Sport Boys, en Sacaba, por lo que en base a lo que vio en el último cotejo prevé hacer tres cambios en el equipo titular.

Uno de ellos es el caso del delantero argentino César Lamanna, quien ya fue habilitado el pasado viernes y está listo para sumarse al equipo titular.

Sobre el jugador, el DT dijo que se perfila como un cambio en el ataque del Celeste.

Otro de los cambios que se estima sería el de José Fleitas, en lugar de Javier León, en la zaga. Asimismo, todo apunta a que apostará por una variante en el medio con Brayan Araníbar en lugar de Guenyi Vaca. De no haber cambios, el equipo partirá con Geancarlos Martínez; Iván Huayhuata, José Fleitas, Ronny Jiménez, Caleb Cardozo; Darwin Lora, Amilcar Sánchez,

Brayan Araníbar, Charles Da Silva; Edwin Alpire y César Lamanna. Para el cotejo, Aurora dispondrá 2 mil localidades, con un precio de 60 bolivianos para Preferencia y General, y las curvas a 40 bolivianos.

ZAHZÚ BUSCARÁ AMISTOSO EN EL RECESO

El técnico de Aurora, Miguel Ángel Zahzú, señaló que buscará concretar un amistoso para el periodo de receso que tendrá el torneo Apertura, entre el 7 y el 17 de este mes.

“Tengo que aprovechar los 10 días para preparar a (César) Lamanna y a varios muchachos que recién han llegado como Amilcar Sánchez, Iván Huayhuata, Edwin Alpire, los que no estuvieron desde el inicio de la pretemporada”, señaló.

Además de la preparación específica que tendrá con los futbolistas que recién se sumaron al Equipo del Pueblo, Zahzú confía en jugar un partido amistoso, el mismo podría ser programado para este sábado.

“Esperemos concretar un partido amistoso, no sé si el día sábado, hay que ver el tema de recuperación de los jugadores”, aseguró.