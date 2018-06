Rojos no pierden de vista el objetivo

El plantel de Wilstermann ya se encuentra en Sucre para el encuentro de esta noche (20:00) ante The Strongest, en el partido definitivo por el título del certamen Apertura 2018 de la División Profesional. Para los aviadores, el objetivo está en el triunfo, ya sea en los 90 minutos o en los lanzamientos penales.

“Estamos con mucho optimismo y vamos a dejar todo en la cancha. En el fútbol, cuando se llega a una final, es el examen, porque ambos hicieron bien las cosas (en el campeonato). Tenemos mucha fe y estamos bien concentrados para el objetivo”, dijo el entrenador Álvaro Peña, quien pondrá a su mejor elemento en cancha ante las bajas de Alex Da Silva (amarillas) y Gabriel Ríos (expulsión).

Pero además del rival, Wilstermann deberá luchar contra la ansiedad, factor a dominar durante esta confrontación.

“Puede ser mi primer título como entrenador en la División Profesional. Estoy agradecido porque me abrieron las puertas”, acotó Peña.

El optimismo reina en filas aviadoras, aun pese a la presión que implica jugar un encuentro definitivo. Sobre la espalda de los jugadores está toda la ilusión de la gran campaña y el sueño de la afición.

“Llegó el momento más importante del campeonato y estamos con la ilusión de poder dar alegría a la gente wilstermannista. No debemos desesperarnos ni comer ansias”, dijo el goleador Gilbert Álvarez.

Experiencia y nervios de acero

Dos de los hombres fundamentales en el Aviador son los experimentados David Díaz y Cristian “Pochi” Chávez, que serán fundamentales y claves al momento de enfrentar esta noche al Tigre.

“Estamos bien, sabemos que ganamos un gran partido (por el domingo) y ahora vamos a enfocarnos en la final. Somos once contra once, salvo que pase algo raro, queremos compartir de buena manera y creo que nos merecemos ganar”, dijo Díaz, quien reemplazará a Da Silva.

La confianza en el plantel y el juego están. Pero los nervios y la ansiedad también juegan su partido, aun en los más experimentados.

No obstante, a nivel general el plantel se encuentra concentrado y metido en el encuentro decisivo.

“Esperemos dar un buen espectáculo y que gane el mejor. Yo tampoco estoy con tranquilidad. Tengo ansias de que empiece el partido y verme dando la vuelta. Eso es lo que me imagino cuando me voy a dormir. Más allá de la experiencia, no es fácil. Fue un campeonato duro, a diferencia de un certamen largo”, dijo Chávez, quien ganó títulos con Boca Juniors y Lanús.

Ahora busca su primer campeonato en Bolivia.

El árbitro

La Comisión Nacional de Árbitros de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) determinó que sean dos los elegidos para ingresar a un sorteo: Ivo Méndez y Juan Nelio García, ambos colegiados de Santa Cruz. Una hora antes del partido, se sabrá quién dirige las acciones.

THE STRONGEST, CON EL RETORNO DE VACA

Por el lado del Tigre, César Farias pretende aprovechar la ventaja de haber estado un día más que su rival en la sede del encuentro, pues ellos viajaron el lunes, para hacerse de la victoria y ganar la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América de la gestión 2019.

The Strongests cuenta con el retorno de su portero titular, Daniel Vaca, quien cumplió un partido de suspensión, tras haber sido expulsado en la ida de esta final. En contrapartida, no podrá tomar en cuenta al volante Jhasmany Campos, debido a que éste fue expulsado en el compromiso pasado; en su reemplazo, se anuncia la inclusión de Walter Veizaga.