Machado: “No me queda otra”

Cristhian Machado inició una demanda contra el club Wilstermann ante el Tribunal de Resolución de Disputas (TRD) por dos meses de sueldo y pago de primas, con el objetivo de declararse jugador libre y poder radicar en los Estados Unidos, donde ya se encuentra su familia.

“Es un problema que tengo porque ya no puedo quedarme más aquí, tengo que vivir en los Estados Unidos, por la residencia, porque si no cualquier rato me la pueden quitar”, dijo Machado. “Los papeles es para que viva allá. Es mi familia o seguir jugando. Lo hago por sobre todo porque mi hijito va a nacer allá y al ser yo residente puedo aplicar papeles para mi esposa. Me duele salir de esta manera, pero no tenía otra opción”.

El martes pasado, Machado presentó la demanda ante TRD y después de ser admitida, el tribunal notificó la tarde del miércoles al club, que tiene hasta el próximo lunes para responder a la impetración.

Al respecto, el secretario general del club, Renán Quiroga, aseguró que la demanda los tomó de sorpresa y que el jugador estaría actuando de “mala fe”.

“Él (Machado) tiene contrato hasta diciembre de 2020. Se cumplió el segundo mes de deuda, a pesar de que tenemos para cancelar hasta el 15 de cada mes. Tenemos planeado pagar, pero él ni siquiera ha esperado a que se cumpla el plazo”, explicó Quiroga. “Fue algo a la mala, no es de buena fe”.

El dirigente recordó que Machado “anteriormente quería irse del club, nosotros siempre actuamos de buena fe, hablamos y vemos las condiciones, se van. Pero ahora creo que quiere hacer las cosas de mala fe”.

El jugador aseguró que conversó con el presidente de la institución, Gróver Vargas, para explicarle su situación legal y su necesidad de irse al país del norte, pero dijo que no obtuvo una respuesta positiva. “He jugado 17 años en Wilstermann, me pone triste, fui campeón con la institución tres veces, pero no tengo otra opción que irme a vivir allá. Hablé con Gróver (Vargas), fui sincero con él, le conté sobre mis problemas y esto no es una sorpresa, porque desde enero hablé con él, que tenía el problema con mis papeles y que tenía que irme”.

Machado además negó que tenga algún club en Estados Unidos para incorporarse. “No tengo nada, esto es un tema personal, no es que yo quiera irme a otro club como todos piensan. Es sólo que ya no puedo hacer nada, no está en mis manos, tengo que irme allá”.

El jugador ya informó al entrenador, Álvaro Peña, que no seguirá en el plantel. Ayer ya no se presentó en los entrenamientos. La siguiente semana podría viajar a los Estados Unidos.

RÍOS Y DÍAZ SON BAJAS EN WILSTER

Gabriel Ríos y David Díaz no podrán ser tomados en cuenta por el técnico Álvaro Peña para el debut en el torneo Clausura ante Blooming, este próximo lunes 23 de julio.

Ríos fue sancionado con tres partidos, por su expulsión en el cotejo de vuelta de la final ante The Strongest. Ya cumplió un partido, con el encuentro definitorio en Sucre, pero aún le faltan dos más. Entre tanto, Díaz, recibió un solo cotejo de suspensión por la expulsión en Sucre.

El técnico Álvaro Peña recibió cinco partidos de suspensión, por la tarjeta roja que vio en Sucre. Mientras que Serginho logró una conciliación con el técnico de Blooming, Erwin Sánchez, por lo que los obrados fueron archivados.