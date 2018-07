Happ logra el título; Bata y Nueva Cliza van por el boleto

A una fecha del final y sin jugar su respectivo cotejo, el plantel de Enrique Happ se coronó como campeón del certamen Javier Caballero de la Primera “A” de la Asociación de Fútbol Cochabamba (AFC), por la derrota de Bata como local ante San Antonio, ayer.

Ahora, el segundo cupo a la Copa Simón Bolívar 2018 se definirá este sábado (15:50) entre Nueva Cliza y Bata. Uno de los dos acompañará al Tricolor al certamen de ascenso.

En la fecha 17 del campeonato de la Primera “A”, el cuadro fabril tenía en sus manos la posibilidad de seguir como escolta de Happ y luchar por la posibilidad de consagrarse campeón. No logró su cometido al caer en Chulumani 1-2 con San Antonio, situación que fue bien aprovechada por Nueva Cliza, que ayer al mediodía derrotó 2-4 a Independiente en Villa Esperanza.

Mientras, Municipal de Tiquipaya se rehizo de sus últimas derrotas al golear en el estadio Sebastián Ramírez por 3-0 a San Simón, mientras que Arauco Prado goleó 0-4 en su visita a LAN en Villa Esmeralda Sud.

Fecha 18

El estadio de Cliza vivirá doble fecha, con los encuentros San Antonio vs Enrique Happ (13:50) y el mencionado Nueva Cliza vs Bata (15:50).

En la UMSS también habrá fecha doble: Universitario vs Municipal de Tiquipaya (13:50) y San Simón vs LAN (15:50). El duelo Arauco Prado vs Independiente está pendiente, sin fecha.