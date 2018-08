Exdirigente señala que falta trabajar en la institucionalidad

Es uno de los peores inicios de temporada para Aurora, siendo que, cumplida la sexta fecha del torneo Clausura, sólo logró sumar un punto ante Universitario, y su situación en la tabla acumulada está complicada.

Son varios factores a los que se puede apuntar para la mala racha del elenco celeste, pero el expresidente del club, Bernardo Pavisic, consideró que se trata del tema institucional.

“Es que el tema es institucional. Creo, realmente, que todos los clubes del país están en la quiebra. Nadie piensa en procesos, nadie piensa en proyectos, todo es triunfalismo, inmediatismo. El hincha sólo quiere ganar, ascender, ser campeón, jugar la Libertadores; pero detrás no hay nada, no hay institución, no hay socios, no hay clubes”, dijo.

Pavisic fue el único expresidente que se refirió al tema, puesto que este medio intentó conocer la postura de anteriores dirigentes, pero éstos se excusaron de emitir declaraciones.

En este sentido, Pavisic aseguró que no se trata de tener un buen equipo o no, sino de un tema de fondo que hace referencia a no contar con una base sólida para “gestar algo a futuro”.

El actual titular de Aurora, Jaime Cornejo, en una declaración anterior, informó que, en base a los estatutos del club, el Celeste no tiene socios accionistas.

En ese mismo sentido, señaló que la mayoría de los hinchas sólo compran sus abonos para ingresar a los partidos.

“ES PRONTO PARA HABLAR DE DESCENSO”

Durante la gestión de Bernardo Pavisic, en 2014, Aurora perdió la categoría en el último partido por el descenso indirecto ante Petrolero de Yacuiba.

Consultado sobre la actual situación, el extitular señaló que aún faltan varias fechas para el final del torneo Clausura.

“La situación es complicada, creo que es muy pronto para hablar de descenso. Restan dos terceras partes del torneo. Creo que es un tema que se puede revertir, el peligro está latente al estar ahí abajo, siempre hay la angustia, pero es prematuro para hablar de un descenso”, dijo.