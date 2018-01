Odesur cobra $us 5 por atleta inscrito a los Juegos

Todos los Comités Olímpicos Nacionales (CON) deben pagar $us 5 a la Organización Deportiva Suramericana (Odesur) por cada miembro de su delegación inscrito en los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, además de $us 3 por cada día que se queden en la Villa Suramericana.

Estos aportes no sólo se aplicarán en los Juegos Suramericanos de Cochabamba, ya que la Odesur hace lo propio en los Juegos Suramericanos de la Juventud y los Juegos Suramericanos de Playa, de acuerdo a sus estatutos.

En el capítulo VII de los estatutos de la Odesur, en su artículo 46, inciso 2: Ingresos de Odesur pagos por los CONs por participación en los Juegos, señala que cada comité olímpico debe pagar $us 30 como derecho de inscripción a los Juegos por deporte; $us 5 por cada deportista que inscriba en los Juegos; y $us 3 diarios por derecho a la Villa y por participante (atleta,

técnico, oficiales y otros) que se aloje en la Villa Suramericana, o cualquier otra facilidad de alojamiento (hotel, etc.), durante el periodo de su permanencia en ella (comprendiendo entre su llegada y salida).

Cabe aclarar que estos recursos no van a la organización de los Juegos Suramericanos, sino a la Odesur. En ese contexto, el presidente del Comité Olímpico Boliviano (COB), Marco Arze, señaló que la delegación nacional estará conformada por 732 personas.

Entonces sólo por concepto de inscripción Bolivia pagará $us 3.660 (Bs 25.463); a ello se debe sumar la inscripción de los deportes y su derecho a la Villa Suramericana, que llega a ser un monto considerable.

INSCRIPCIÓN DE LISTAS LARGAS FINALIZA EL 8

De acuerdo a los plazos de inscripción del Comité Organizador de los Juegos (Codesur), el pasado 8 de noviembre de 2017 concluyeron los plazos de inscripción numeral, donde cada CON dijo de manera aproximada en qué deportes participará y más o menos con cuántos deportistas.

Pero estos datos serán preliminares después del 8 de febrero, día en la que se cerrarán las inscripciones con las listas largas, donde los CONs ya indican con claridad el número de atletas y deportes.

Después de ese plazo, cada CON tiene hasta el 23 de marzo en los deportes de conjunto, y hasta el 26 de abril para los deportes individuales, para realizar las inscripciones nominales o definitivas de sus delegaciones.