Un liderato esperado en el golf

Un toque preciso y una serie de aciertos hicieron que el golfista valluno José Luis Montaño asuma el liderato de la categoría individual varones en los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, un primer lugar esperado por la afición, pero que tomó por sorpresa al propio deportista.

Montaño, al concluir la prueba, se mostró un poco triste porque no había cumplido la labor que quería en los links del Country Club Cochabamba (CCC), empero el cómputo de resultados y su ascenso a la primera casilla le cambiaron el semblante.

"Estoy tranquilo, me sorprende un poco porque hoy (ayer) no tuve mi mejor golf. La cancha está difícil y tengo que seguir mejorando. Me desesperé un poquito en los últimos cinco hoyos, pero aún hay 36 hoyos más por jugar" declaró Montaño.

En cuanto a su participación, Montaño inició su competencia como el segundo de la general y tres golpes debajo del argentino Roberto Contini, hasta ayer líder de la general.

El valluno sumó ayer 73 golpes, el mejor registro de la jornada, y ahora contabiliza 143. Con 144 está el venezolano Jorge Antonio García y el uruguayo Juan Antonio Álvares llegó a 145 como escoltas.

"No da para confiarse. El torneo no termina hasta en el último pad en el hoyo 72. Entonces debemos estar concentrados. Jugué toda mi vida en esta cancha, así que a dar lo máximo", aseguró el golfista.

Hoy, al ser el mejor de su categoría, será el último en partir en competencia que partirá desde el hoyo 1.

Bolivianos mejoran

La participación de los golfistas bolivianos tuvo un significativo ascenso al cabo de la segunda ronda de la disciplina que se disputa en Cochabamba.

En varones, Kevin Muriel subió al séptimo peldaño de las posiciones de varones, dejando a varios de los golfistas internacionales en la parte baja. Muriel acumula 148 golpes y no está muy lejos del líder (145).

En la categoría damas, María José Uribe de Colombia asaltó el primer lugar con 141 golpes, dejando en segunda ubicación a la argentina Manuela Carabajo Re (143). Paola Moreno de Colombia bajó al tercer puesto con 144, tras liderar el primer día.

Pero las bolivianas Michelle Lederman y Daniela Siles contaron con importantes ascensos.

Lederman ocupa el puesto 11 con 158, un poco lejos de los puestos de vanguardia, pero con dos jornadas por delante para revertir.

Mientras, Siles dejó el último puesto tras contabilizar 169 golpes. La ecuatoriana Daniela Salazar (170) es ahora la última de las posiciones. Hoy, los varones iniciarán las largadas desde las 09:00.

4 días de duración. Tendrá el golf en los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, con un total de 72 hoyos (18 por cada día).