Bolivia perderá la medalla de plata y defenderá la de bronce

El factor adverso arrojado en la prueba antidoping practicada a la atleta tarijeña Carolina Ocampo, durante los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, es causal de la pérdida de la presea de plata, debido a la normativa internacional vigente en la Federación Internacional de Atletismo (IAFF, por sus siglas en inglés).

Entre tanto, la Federación Boliviana de Boxeo iniciará el proceso de defensa del boxeador R. C., quien obtuvo una de las medallas de bronce para el país.

“Aceptó el positivo al haber renunciado al segundo examen. Entonces, ella y todo el equipo pierden las medallas. Lo único que puede pasar con su descargo es que se disminuya la sanción de menos tiempo (de castigo)”, explicó Marco Luque, presidente de la Federación Boliviana de Atletismo (FAB).

De acuerdo al formulario del control antidopaje, Ocampo reveló que consumió tres comprimidos: Bio Electro, aspirina y Sorojchipil, esta última el mismo día de la competencia 4x100 relevos, y que derivó en el factor adverso.

“Yo tenía mucho dolor de cabeza, me sentía mal. Yo vivo en Santa Cruz toda mi vida, pero ir a la altura (Cochabamba) me afectó mucho. Tomé un Bio Electro una semana antes. No me pasaba el dolor y tomé una aspirina. Como todos saben, el Sorojchipil es para el mal de altura, que cualquier boliviano lo toma. Fui a la farmacia y tomé un Sorojchipil. Estuvo mal automedicarme, pero en el día de la competencia me hicieron el examen antidoping y dije lo que había tomado”, expresó Ocampo en una conferencia de prensa en Santa Cruz.

En la pastilla Sorojchipil existe un compuesto prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) denominado “acetazolamide”, que pertenece al grupo S5 de diuréticos y agentes enmascarantes.

Antes de ingerir un medicamento, los deportistas deben apelar a la Autorización de Uso Terapéutico (AUT) ante el Comité Organizador (Codesur), paso omitido por la atleta con la automedicación.

“Mi integridad como deportista ha sido puesta en duda y no hay nadie más interesada que yo en aclarar y superar esta situación. Por esta razón, cumpliré con la devolución de la medalla de plata”, declaró en su informe de defensa presentado ante el Comité Olímpico Boliviano (COB).

TODO EL EQUIPO PERDERÁ LAS PRESEAS

Si bien el error involuntario le costará a Carolina Ocampo perder su medalla de plata suramericana, todo el equipo que participó en esta competencia también tendrá que devolverla.

Danitza Ávila, Alinny Delgadillo, Guadalupe Tórrez y Ocampo no sólo perderán la presea, sino que también el récord batido en el país luego de 40 años. Además, los $us 20 mil que recibieron del Gobierno como premio.

No obstante, Bolivia no bajará peldaños en el medallero general. Ahora tendrá 14 de plata.

BOXEO CONFÍA EN ATLETA QUE DIO FACTOR ADVERSO

El presidente de la Federación Boliviana de Boxeo, José Cabrera, explicó que el deportista R. C. hará sus descargos y defenderá la medalla de bronce obtenida en los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018.

“Se presentó una carta y pronto se hará público este informe. Vamos a ver todo y confiamos en que el deportista es inocente. Llegaremos al final, vamos a seguir defendiéndonos”, aseguró Cabrera.

Sin ahondar en más detalles, el titular de la federación explicó que aún no se podrá revelar el nombre de la sustancia, empero que harán todo lo posible para defender el honor del pugilista.

“Hasta el fin de semana informaremos todo de manera oficial”, expresó Cabrera.

La última palabra respecto al caso y la sanción la tendrá la Federación Internacional de Boxeo (FIB).