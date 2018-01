“Tres anuncios para un crimen” gana Globo de Oro

“Tres anuncios para un crimen”, la historia de una madre que busca vengar la violación y asesinato de su hija, ganó el domingo el Globo de Oro a mejor película dramática, sumando cuatro estatuillas en la gala que abre la temporada de premios en Hollywood.

La cinta del director y guionista Martin McDonagh ganó además los galardones de mejor actriz dramática (Frances McDormand), mejor actor de reparto (Sam Rockwell) y mejor guion, batiendo a la favorita “La forma del agua”, así como a “Dunkerque”, “Llámame por tu nombre” y “The Post”. La cinta “Lady Bird” se alzó como mejor comedia durante la ceremonia de los Globos de Oro.

Minutos antes, su protagonista, Saoirse Ronan, recibió la estatuilla a mejor actriz de comedia por esta cinta sobre las tormentosas relaciones entre una madre y su hija adolescente.

El mexicano Guillermo del Toro consiguió anoche el trofeo al mejor director en la 75 edición de los Globos de Oro por su trabajo en “La forma del agua”.

Es el tercer cineasta latino que consigue esta distinción tras sus compatriotas Alfonso Cuarón (“Gravity”) y Alejandro González Iñárritu (“The Revenant”).

Éste es el primer Globo de Oro que gana el cineasta, quien también estuvo nominado al premio de Mejor Guión.

Principales premios

-Mejor película de drama: “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

-Mejor película musical o de comedia: ‘’Lady Bird”

-Mejor director: Guillermo del Toro, “The Shape of Water”

-Mejor actriz, drama: Frances McDormand, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”

"Damas y lo que queda de caballeros. Es 2018, la marihuana finalmente está permitida y el acoso sexual finalmente no lo está". Seth Meyers. Maestro de ceremonias

MEJORES FILMES

“Tres anuncios para un crimen”

“Tres anuncios por un crimen“ es un drama de humor negro de Martin McDonagh (In Bruges), ganador del Premio de la Academia. Después de que han pasado meses sin encontrar un culpable en el caso del asesinato de su hija, Mildred Hayes (la ganadora del Premio de la Academia Frances McDormand) comete un acto intrépido, una vez que pinta tres señalizaciones que conducen hasta su pueblo, con un mensaje controversial dirigido a William Willoughby (el nominado al Premio de la Academia Woody Harrelson), el venerado jefe de policía del lugar. Cuando su segundo de abordo, el oficial Dixon (Sam Rockwell), un inmaduro chico malcriado con una inclinación a la violencia, se involucra, la batalla entre Mildred y el cuerpo policial de Ebbing sólo se agrava.

“Lady Bird”

Una joven estudiante que se hace llamar Lady Bird (Saoirse Ronan) se muda al norte de California para pasar allí su último año de instituto. La joven, con inclinaciones artísticas y que sueña con vivir en la costa Este, tratará de ese modo encontrar su propio camino y definirse fuera de la sombra protectora de su madre (Laurie Metcalf).

Actor de comedia

James Franco ganó el Globo de Oro a mejor actor de comedia por “The Disaster Artist”, la historia de una de las películas más fallidas de Hollywood.

Franco, que venció a Steve Carell (“La batalla de los sexos”), Ansel Elgort (“Baby: El aprendiz del crimen”) y otros dos nominados, agradeció el premio junto al estrafalario director de “The Room”, Tommy Wiseau.

Filme animado

La película “Coco”, inspirada en el Día de Muertos de México, ganó este domingo el Globo de Oro a mejor filme animado.

La cinta de Disney y Pixar aborda la historia de un niño que anhela convertirse en músico pero enfrenta una prohibición familiar de varias generaciones en relación con la música, que sólo en la tierra de los muertos logra descifrar de la mano de Héctor (Gael García Bernal).

Película extranjera

El Globo de Oro a mejor película extranjera fue para el filme alemán “In the Fade”, que describe el profundo dolor de una mujer después de que su marido, de origen turco, y su hijo mueren en un atentado perpetrado por neonazis.

La cinta dirigida por Fatih Akin superó a la chilena “Una mujer fantástica”, a la camboyana “First They Killed My Father”, a la rusa “Sin amor”, y a la sueca “The Square”.

El premio

A diferencia de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, que otorga los premios Óscar, la HPFA no entrega premios técnicos, limitándose a reconocer el trabajo de actores, directores, productores y escritores.

La estatuilla dorada de 24 quilates de los Globos de Oro cuesta unos 800 dólares y mide 27,3 centímetros de alto y casi 9 de ancho, con un peso de 2,5 kilogramos.

Después de 2008 se renovó y añadió una caja de presentación personalizada de mármol.