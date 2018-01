“La forma del agua” tiene 12 nominaciones

La película “La forma del agua”, un filme de fantasía romántica centrada en Estados Unidos en 1962, encabeza la lista de los premios británicos de cine Bafta con 12 candidaturas, entre ellas a mejor película y mejor director (Guillermo del Toro).

La Academia británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (Bafta) dio a conocer la lista de estos galardones, considerados los Óscar británicos, que se entregarán en una gala en el Royal Albert Hall, de Londres, el próximo 18 de febrero.

“Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” y “The Darkest Hour” tienen nueve nominaciones cada una, entre ellas a mejor filme, mientras que “Blade Runner 2049” y “Dunkirk” tienen ocho.

“La forma del agua” es candidata a mejor película y mejor director, a mejor actriz (Sally Hawkins), actriz secundaria (Octavia Spencer), música original, fotografía, sonido, edición, diseño de producción, vestuario, guion original y efectos especiales.

En declaraciones a la BBC, la británica Sally Hawkins afirmó que esta candidatura es un “regalo” viniendo de su “tierra natal”.

“Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, que fue la gran protagonista en los recientes Globos de Oro celebrados en estados Unidos con cuatro premios, es una comedia negra sobre los esfuerzos de una madre para que se haga justicia a su hija asesinada.

Esta proyección obtiene, además de mejor filme, candidaturas para mejor director (Martin McDonagh), mejor actriz (Frances McDormand), mejor actor secundario, con dos actores de la misma película (Sam Rockwell y Woody Harrelson), mejor filme británico, fotografía, edición, director y guión original.

Entre tanto, “The Darkest Hour”, sobre la vida del ex primer ministro británico Winston Churchill, fue seleccionada para los premios a mejor filme, mejor filme británico, música original, fotografía, diseño de producción, vestuario, maquillaje y peluquería, así como mejor actor (Gary Oldman) y actriz secundaria (Kristin Scott Thomas), en sus papeles de Winston y Clementine Churchill.

“La forma del agua”, “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” y “The Darkest Hour”, las más nominadas.

CATEGORÍA MEJOR DIRECTOR EN LOS PREMIOS BAFTA

El mexicano Guillermo Del Toro competirá en la categoría de mejor director con Denis Villeneuve (“Blade Runner 2049”), Luca Guadagnino (“Call me by your name”); Christopher Nolan (“Dunkirk”), y Martin McDonagh (“Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”).