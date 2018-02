El film “Pantera Negra” ofrece un héroe para la diversidad

De no ser por los tiempos de corrección política, el #OscarSoWhite, y la diversidad que desde algunos lugares de Hollywood se quiere imponer, Pantera Negra podría pasar, como tantas películas de acción protagonizadas por intérpretes negros, como una más.

Pero es producida y se estrena bajo el paraguas protector de Marvel, que todo lo magnifica para bien y para lo que sea.

Todo este preámbulo va porque Pantera Negra vendría a ser la punta de lanza o la cabecera de playa del desembarco de un nuevo cine. Si se concreta o no, se verá.

La película es correcta, pero no es la obra maestra del cine de acción que vaya a marcar parangones ni a poner la vara más alta que otras de Marvel. Es menos bombástica, si se quiere, la trama no es una mera suma de peleas coreografiadas, la animación digital no es primordial aunque esté, y hasta se hace un poquito larga.

Nada de esto lo leerán en las críticas estadounidenses, donde hay un consenso generalizado de que Pantera Negra es lo más.

Analizando el filme, que será el primero de una trilogía sobre el personaje del título, no sólo se ve que el elenco es primordialmente negro —hay sólo dos papeles secundarios encarnados por blancos, a la inversa de lo que suele suceder en Marvel, cuyos héroes son acompañados por personajes de reparto, sean el Halcón Negro o War Machine, por caso— y las mujeres tienen un peso de decisión en el reino de Wakanda que tampoco es común.

El asunto no es que sean negros, asiáticos o latinos, sino que Chadwick Boseman, el actor que encarna a T’Challa no tiene carisma ni es fácil sentir empatía por él. Lo que le sobra a Erik Kilmonger. Pasa a veces: el villano es más atractivo que el héroe.

La trama se centra en ese país africano ficticio, en el que el metal vibranium ofrece miles de posibilidades de progreso. Depende en manos de quién caiga, Wakanda será la salvación del mundo, o el mundo caerá bajo la dictadura y el oprobio.

Los fanáticos, los que llevan la camiseta puesta de Marvel, seguramente no le encontrarán peros. Pero Pantera Negra no es mucho lo que ofrece al margen de su corrección política y diversidad, temas nuevos para el universo Marvel, que en el cine prioriza que el espectador active más las mandíbulas comiendo pipocas que el cerebro.

FICHA TÉCNICA

Dirección: Ryan Coogler

Producción: Kevin Feige

Música: Ludwig Göransson

Fotografía: Rachel M.

Protagonistas: Chadwick Boseman, Michael B. Jordan y Lupita Nyong’o

País: Estados Unidos

Año: 2018

Género: Superhéroes, ciencia ficción, acción

Duración: 134 minutos