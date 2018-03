La mejor y peor vestida en los Óscar 2018

Emma Stone se salió del convencional vestido largo para acudir a la ceremonia de los Óscar y apostó por un pantalón negro y chaqueta de seda en rojo vino con un sencillo cinturón rosa fucsia a modo de lazada, que la ha convertido en la actriz más guapa y mejor vestida de la entrega de los Oscar.

, según los datos recopilados para Efe por Brandwatch, grupo de Social Intelligence, experto en redes sociales, que ha analizado los comentarios de los internautas, desde que comenzó la ceremonia en el Dolby Theatre de Los Ángeles (California).

Con la retirada de la propuesta de "Time's Up" de vestir de negro la alfombra roja,en la más famosa entrega de premios del mundo del cine.

sobre la alfombra roja de los Óscar 2018, quien, sin duda, sorprendió con su vestuario, muy alejado de los cánones habituales en una alfombra de Hollywood.

"Emma Stone demuestra queen la #redcarpet"; "Sofisticada Emma Stone" ó "Bellísima", fueron algunos de los comentarios que definían su estilo en la 90 edición de los Óscar.

, nominada como mejor actriz protagonista por "Lady Bird", quien lució un diseño en rosa bebé, que dulcificaba aún más su aspecto.

sobre su elegancia y belleza, al lucir un vestido azul eléctrico que potenciaba el color de sus ojos.

Un sencillo: "Y de frente es peor" es uno de los comentarios más sutiles que se han podido leer en las redes sociales sobre el vestido de Salma Hayek. Un diseño de Gucci, excesivo en adornos y cadenas sobre el escote, que no favorecía a la actriz mexicana.

La belleza de las actrices y la elegancia de sus vestidos ha propiciado que los diseñadores que se han llevado más menciones, tanto en Twitter como en Instagram, hayan sido Versace y Dior.

La firma italiana concentró un 24 de las conversaciones. Vistió a Nicole Kidman y a Lupita Nyong'o, otra de las consideradas entre las más elegantes de la noche; mientras que Dior, con un 22 por ciento de referencias, vistió a Meryl Streep y Jennifer Lawrence, en rojo y dorado brillante, respectivamente, y a Gael García Bernal, entre los caballeros.

en la alfombra roja.

