Sexta entrega de misión imposible lidera la taquilla

Este mes se inició el rodaje de la película boliviana “Pseudo” de los cineastas Gory Patiño y Luis Reneo Ver más Pablo Fernández se une al elenco de la película boliviana “Pseudo”

Este jueves se agrega un estreno como para mantener en alto los números de la taquilla: se trata de Misión Imposible: Repercusión Ver más Cruise regresa a las pantallas con “Misión Imposible: Repercusión”

Continuando con el ciclo de proyecciones de cine nacional en instalaciones de La Fábrica Cine Cochabamba, hoy es el turno del filme “Mina Alaska”, del director Jorge Ruiz Ver más Realizan conversatorio sobre la música en el cine nacional