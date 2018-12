Seis claves sobre el filme “Mary Poppins Returns”

Cincuenta y cuatro años después de que fuera estrenada “Mary Poppins”, protagonizada por la icónica Julie Andrews, llega a la pantalla grande, el próximo 3 de enero, su secuela “Mary Poppins Returns”, con las actuaciones de Emily Blunt como la entrañable niñera; Lin-Manuel Miranda como el simpático farolero, y Ben Whishaw como el adulto Michael Banks. A continuación algunas claves sobre el filme.

1. Personalidad de Mary Poppins

En “Mary Poppins Returns” vemos una niñera más egocéntrica, viéndose constantemente en los espejos y siendo más exigente con los niños. Jamás les dará la razón, sino dejará que ellos mismos encuentren respuestas. De esta forma Blunt logró una Mary Poppins más fiel a la original de P. L. Travers.

2. Un escenario londinense

Originalmente la historia de Mary Poppins y los niños Banks sucede en 1930, pero Walt Disney cambió el escenario al inicio de siglo. Así que en esta secuela dirigida por Roa Marshall, regresaron a la época original para que “Mary Poppins Returns” suceda en el Londres de la Gran Depresión en 1929. Se trata de un Londres lleno de neblina, donde la alegría y el color regresan gracias a Mary, sobre todo en la calle Cherry Tree Lane.

3. Dibujo a mano

Rob Marshall insistió seguir con la animación hecha a mano para homenajear el filme original. Este tipo de dibujo es algo que ya no vemos en películas actuales, incluso, para esta secuela llamaron a dibujantes de Disney que ya se habían retirado. Combinar el live action con animación es uno de los grandes aciertos de esta secuela.

4. Meryl Streep como la prima de Mary

Una película donde aparece Meryl Streep nunca puede estar mal. La actriz favorita de Hollywood tiene el personaje de Topsy en “Mary Poppins Returns”. Es la peculiar prima de Mary a quien nadie debe visitar cierto día, pero los niños tienen tal apuro que deben hacerla regresar a sus cinco sentidos.

5. Musicales

En el filme los temas musicales que resaltan son “Trip a Little Light Fantastic” y “Can You Imagine That?”, que aunque no sean tan pegajosas como las primeras canciones, hay una gran favorita que hasta el actor Lin-Manuel adora y es “The Place Where Lost Things Go”, canción con la que Emily Blunt te hará llorar.

6. La escena más costosa

No sorprende que la producción sea de gran calidad, y la muestra es la escena de la canción “Trip A Little Light Fantastic”. El director declaró que les tomó al menos un año de trabajo hacer realidad el espectacular número para la canción que interpreta Lin-Manuel Miranda.