Me gustaría que mis hijos fuesen homosexuales

Ricky Martin (46) es Antonio D'Amico, el viudo del diseñador italiano Gianni Versace, en la serie El asesinato de Gianni Versace: American Crime Story. Un papel con el que se siente muy identificado porque le permitió revivir todo lo que hizo para ocultar su homosexualidad. Así lo dijo el propio cantante en conversaciones con la revista Gay Time.

Ahora, en una entrevista en Popcorn With Peter Travers, una sección del programa Good Morning America, el cantante ha vuelto a hacer un paralelismo entre su vida y la del modelo, confesando además un polémico deseo. "Yo no sé. Mis hijos son muy pequeños, pero me gustaría que fuesen homosexuales", dijo el puertorriqueño al ser preguntado si le gustaría o no que sus gemelos, Valentino y Matteo (9), sean gays.

Salir del armario convirtió a Ricky Martin en un hombre más maduro, pues antes "era un gay encerrado" que se ocultaba de sus compañeros.

De ahí el polémico anhelo que tiene para sus niños. "La forma en que veo las cosas ahora, el que no tenga que esconder nada de ninguna manera o modo. Todo es tangible. Te hace ser una persona más fuerte", indicó.