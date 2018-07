Thomas Markle: Meghan “está aterrorizada, lo veo en sus ojos”

Thomas Markle se convirtió en la piedra del zapato de su hija Meghan y, por ende, de la familia real británica, a la que ahora la duquesa de Sussex pertenece.

Tras no asistir a la boda de su hija con el príncipe Enrique de Inglaterra, a causa de una operación de corazón, Markle quiso hablar con algunos medios sobre cómo ve a su hija en su flamante papel. Y no parece que la respuesta sea muy positiva.

Según contó a The Sun, el padre de la exactriz asegura ver a su hija muy “estirada” en sus funciones públicas, que lleva desarrollando junto a su familia política desde hace dos meses. “Lo que veo en mi hija ahora mismo es que está aterrorizada”, hizo público el técnico de iluminación.

“Lo veo en sus ojos, lo veo en su cara y lo veo en su sonrisa. He visto su sonrisa durante años. Conozco esa sonrisa. No me gusta la sonrisa que estoy viendo ahora”, afirmó en una entrevista. “Ni siquiera es una sonrisa falsa, es una sonrisa de pánico”, sostuvo Markle.

Al señor Markle tampoco parece entusiasmarle el protocolo al que se somete su hija tras haberse incorporado a la familia comandada por Isabel II, ni tampoco su ropa, se ve “ridícula”: “Meghan parece salida de una película antigua”. “¿Por qué en 2018 va vestida como en los años 30? ¿Por qué tiene que taparse las rodillas?”, se cuestiona.

Según el padre de la archifamosa duquesa, Meghan está muy metida en su tarea. “No culpo a Enrique ni a nadie pero siguen unas normas que para mí no tienen sentido. No son menos humanos que nadie. Bien sabe Dios que siento pena por ellos, que no pueden mostrar sus emociones”, sentencia.

Según su padre, está siendo “vetado” de las fotos de la familia real británica porque podría sacar beneficio de sus apariciones.