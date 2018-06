Netflix atiende pedidos de filmes

Sí, descubrir títulos como "Stranger Things" o quedarse pegado a los capítulos de "Sense8" está muy bien, pero también hay días en los que se quiere volver a ver "Sabrina" o "Sex and the City".

Si en alguna ocasión has pensado que te encantaría ver una producción que no encuentras en la plataforma, tienes la oportunidad de hacerles llegar la petición, ¿lo sabías? Sólo tienes que entrar en el centro de ayuda de Netflix y acceder a la página "Solicita series o películas"'. Como verás, hay tres huecos donde puedes hacer sugerencias, rellénalos y envíalos. Como se lee en la página, después de enviar la solicitud sólo queda esperar. "Realizamos un seguimiento de todas las solicitudes de nuestros suscriptores, así que no tienes que pedirlo más que una vez".

Tienes que tener en cuenta ciertos aspectos para no hacer "sugerencias imposibles". Por ejemplo, es difícil que añadan títulos que pertenecen a otras cadenas como HBO o cuya licencia ya ha sido comprada.