Seis series que se despiden para siempre este 2019

No hay momento más temido para un auténtico seriéfilo que cuando llega la hora de ver el capítulo final de su serie favorita. Nada dura para siempre y mucho menos en el universo televisivo, por eso, casi cada año, hay que enfrentarse al adiós definitivo de producciones muy queridas.

Además de “The Big Bang Theory”, que termina con su temporada 12, “Juego de tronos” también pone punto y final a la historia de Poniente.

En Doble Click realizamos un listado de las seis series más populares que se despiden para siempre este año.

1. Veep



La venerada serie de HBO, protagonizada por Julia Louis-Dreyfus como la narcisista vicepresidenta convertida en presidenta, terminó la producción en su séptima y última temporada.

Veep es una de las series más premiadas de HBO, siendo nominada para el Emmy como mejor serie de comedia cada temporada en el aire. Además, Louis-Dreyfus fue elegida como mejor actriz durante seis años consecutivos.

La séptima temporada está programada para ser lanzada en otoño de 2019 y constará de siete episodios.

2. Orange is the new black



Jenji Kohan, la creadora de “Orange is the New Black”, acaba de ponerle fecha de caducidad a su exitosa serie. Basada en las memorias de Piper Kerman, la producción fue renovada en 2016 y ahora sabemos que se despedirá en 2019 tras la emisión de la séptima temporada en Netflix.

3. The Big Bang Theory



La serie terminará con la temporada número 12, se prevé que el último capítulo se proyecte en mayo de 2019. Los protagonistas de la historia han adelantado que el final será muy triste y no descartaron un posible reboot en el futuro. La mayoría de ellos se despidieron a través de la publicación de videos en Instagram.

4. Gotham



La serie “Gotham” ha decidido despedirse. Si bien fue destruida por la crítica, se mantuvo en televisión durante varios años. La última temporada de la serie cuenta con 13 episodios y ya está en el aire desde el pasado 3 de enero por la señal de Fox.

La serie ha obtenido dos galardones en los Critic’s Choice Television Awards y los Gracie Awards, en las categorías de serie revelación, además de haber sido nominada en múltiples galas de premios a lo largo de los cuatro años que lleva en emisión.

5. Juego de tronos



Los últimos episodios de la multipremiada serie de HBO están dando más que hablar que todos los anteriores, ahora, se ha revelado una de las cosas que más llamarán la atención del final, no serán precisamente las batallas, sino las nuevas tramas íntimas. Será estrenada el 15 de abril.

La serie basada en las novelas de R. R. Martin se despedirá con seis episodios que deberán responder las grandes preguntas de la ficción. ¿Quién es el Rey de la Noche? ¿Quién es el verdadero héroe de la historia? ¿Qué oculta Tyrion? ¿Quién sobrevivirá al invierno?

6. Jane The Virgin



La quinta y última temporada de “Jane the Virgin” se estrenará en The CW el 27 de marzo. Los detalles de la trama se han mantenido en secreto, pero se espera que la secuela de la explosiva bomba de la temporada cuatro sea la historia principal. Tanto Jane como los espectadores se sorprendieron cuando su esposo, Michael, apareció después de que había muerto previamente en la tercera temporada.

El hecho de que Michael vuelva a estar en la serie hará que las cosas cambien.