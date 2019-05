“Game of Thrones”: el final que dejó a los fans con reacciones divididas

“Game of Thrones” llegó al final. El domingo 19 de mayo se emitió el último capítulo de la serie de HBO más popular de los últimos tiempos, que consagró a Bran Stark como el Rey de los Seis Reinos.

Este adiós ha estado cargado de emoción y de expectativas por parte de los fans, que están divididos desde el inicio de la octava temporada y que ahora se ven obligados a despedirse de la serie les guste o no el resultado final.

Así, los fans, muchos famosos entre ellos, que han comentado en Twitter y Facebook el episodio final coinciden en sus quejas sobre el personaje de Emilia Clarke y también en la resolución de la lucha por el trono.

Otros, sin embargo, comparten la visión negativa sobre estos últimos capítulos, pero valoran el cierre de las tramas en el episodio final.

El dueño del “trono”

En la primera temporada, Brandon, interpretado por el inglés Isaac Hempstead-Wright, había protagonizado la primera escena de impacto de la serie. Era apenas un niño cuando en una de sus habituales prácticas de escalada descubrió, en lo alto de una torre de Winterfell, a Cersei y Jaime Lannister manteniendo relaciones adúlteras e incestuosas. Jaime lo empujó al vacío y, aunque no lo mató, lo condenó a usar una silla de ruedas por el resto de sus días.

Luego de la caída, Bran estuvo en coma durante un tiempo y sobrevivió al intento de asesinato por parte de un sicario enviado por los Lannister para conservar su secreto. En ese estado de inconsciencia empezó a experimentar el que sería su gran poder: las visiones.

De a poco, el hijo de Ned Stark y Catelyn Tully, hermano de Sansa, Arya, Robb y Rickon, y medio hermano de Jon Snow, fue ganando protagonismo en la serie.

“Puedo ver el pasado y todo lo que ocurre ahora en el mundo”, dijo en la séptima temporada. Cuando sus ojos se ponían blancos, Bran estaba en uno de sus viajes astrales. Así fue que tuvo un encuentro con el Rey de la Noche, que lo vio y le dejó su marca.

En esta última temporada, tuvo un importante papel al revelarle a Jon Snow su verdadera identidad. También al servir de carnada para atraer al Rey de la Noche. Y, finalmente, al convertirse en el nuevo monarca de los Seis Reinos.

Reacciones de los famosos

Los usuarios en redes sociales enloquecieron con el último episodio transmitido a través de HBO, pues muchos amaron el final, pero otros lo desaprobaron, así como la temporada completa. Entre los fanáticos de GOT se encuentran varias estrellas de Hollywood, quienes también tomaron sus redes sociales para dar su opinión.

COMENTARIOS

"Me encantó el final de Game of Thrones. Pero siempre existe una alta probabilidad de que sea una dama básica con bajas expectativas. ¡Larga vida al dire wolf! Lo amo". Kathleen Madigan.

"Contando las horas para ver el final de GOT y estaba tan emocionada, pero toda la gente es como ‘no entendí nada’ bueno, no me importa, solo no vengan a meterse a mi desfile. #InTheWordsOfMirandaPriestly". Kelly Clarkson.

"¿Realmente vieron la decapitación de Ned, la Boda Roja, Cersei haciendo estallar esa mierda verde, al Rey de la Noche matando al dragón, etcétera, y actúan SORPRENDIDOS porque no terminó de la manera que pensaron? Me tengo que reír". Zara Larsson.

Scott Von Doviak escribió: “De cualquier forma, no me interesan las precuelas, pero probablemente vería Arya: West of Westeros”. Stephen contestó: “Yo también”. Stephen King.

"Cállense, fue perfecto". Pedro Pascal

"Gracias D. B. Weiss y David Benioff , y George R.R. Martin, HBO y Richard Plepler por Game of Thrones... ¡Una de las más grandes series de televisión jamás creadas! El episodio de esta noche fue una demostración de fuerza y una manera adecuada de concluir su logro creativo monumental". Robert Iger.

"Sansa, gracias por enseñarme lo que verdaderamente es la resistencia, la valentía y la verdadera fortaleza. Gracias por haberme enseñado a ser amable, paciente y a liderar con amor. Yo crecí con vos". Sophie Turner.