Lazos poderosos entre Madres e hijos

La dinámica madre-hijos es única. Hay un vínculo especial, pero a menudo también hay conflicto. Las madres se esfuerzan para formar a sus hijas en las extraordinarias mujeres en las que se convierten y a los hijos en los hombres responsables del mañana, y ellos aunque quieren establecer sus propios caminos a veces terminan apasionados por las pasiones de ellas.

Para estos equipos de madres e hijos cochabambinos, no hay nada mejor que trabajar juntos.

MILENA MAYER DE GARRET JUNTO A DANIEL Y DIEGO GARRET

Repostería Milena es un clásico en Cochabamba. Milena es reconocida por sus propuestas culinarias, desde bufets hasta tortas para todo tipo de eventos. Inició en el rubro hace 49 años, y tanto ha crecido su emprendimiento, que sus hijos ahora la apoyan en la administración y las relaciones públicas. “Así como los ves, son terriblemente trabajadores y comprometidos”, dice Milena, que inició compartiendo sus talentos en la cocina con conocidos hasta que se corrió la voz y la comenzaron a llamar para todo tipo de eventos. “Trabajar con los hijos es una alegría”.

MARÍA BLANCA SOLIZ VDA. DE RAMÍREZ JUNTO A WILSON Y ANA MARÍA RAMÍREZ

_gra1985.jpg María Blanca Soliz vda. de Ramírez junto a Wilson y Ana María Ramírez DANILO BALDERRAMA

Desde 1986, la señora María Blanca asumió la dirección de Wistupiku, las conocidas empanadas cochabambinas que hacen las delicias de locales y visitantes hace más de 70 años. “Aprendí el oficio con mi mamá, doña Elisa, y mis hijos se sumaron en 1994”, recuerda, “con ellos avanzamos con la marca registrada y muchos detalles importantes que se requieren para seguir con esta tradición familiar”. A puertas de cumplir 80 años, los tres hijos de doña Blanquita están totalmente involucrados en el negocio que ha conquistado los paladares de todo el país. “Abriremos un museo y estamos impulsando interesantes proyectos”, anuncia Wilson, cabeza del negocio a la fecha, “de los bolivianos, su empanada”. ¿Quién no conoce Wistupiku?

FRANCISCA DOMÍNGUEZ Y MARLENE, CLAUDIA, PAMELA, CARLA CAHUANA

_gra2064.jpg Francisca Domínguez y Marlene, Claudia, Pamela, Carla Cahuana DANILO BALDERRAMA

Cómo crecieron los Pollos Panchita desde 1986, cuando la señora Francisca salió con su carrito de chicharrón a tomarse las calles de Cochabamba. La empresa hoy tiene sucursales en casi toda Bolivia y las hijas participan en el emprendimiento asumiendo diferentes tareas. Carla explica que “mi mamá es una fuente de inspiración y disciplina porque junto a mi papá, Carlos, han hecho crecer una pequeña empresa familiar y hoy hemos entrado, de una u otra forma, a los hogares de Bolivia”. Y para la señora Francisca que “las hijas se sumen, ha significado un cambio profundo en todos los procesos, mejorando y abarcando áreas que ni pensamos que eran posibles”.

LILIANA DE MENDIZÁBAL & ANDREA MENDIZÁBAL

_gra2365.jpg Liliana de Mendizábal & Andrea Mendizábal FERNANDO BALDERRAMA

Desde Córdoba a Cochabamba, llegó Liliana, buscando una manera de equilibrar su hogar con una de sus pasiones, los viajes. Fundó en 1989 Metropolitana, agencia de Viajes, hoy una de las empresas mayoristas más conocidas de turismo, especializada en cruceros y destinos exóticos. Hace 11 años, se sumó Andrea como gerente comercial a nivel nacional, sumando sus talentos a los de su mamá. “Su experiencia y juventud me renueva”, dice Liliana, “trabajar juntas es un verdadero placer”.

MARÍA ELENA DAVID DE KHEK & ALEJANDRA KHEK DAVID

_gra2445s.jpg María Elena David de Khek & Alejandra Khek David DANILO BALDERRAMA

Reposteras, empresarias y creativas son esta dupla especialista en tortas. María Elena comenzó horneando en casa hace 21 años, autodidacta y emprendedora, se hizo conocida en el medio por dos de sus dulces creaciones: la Torta de Boda Raquel y la Torta Toffee para Cumpleaños. Hace cuatro años se sumó Alejandra, hoy responsable de la publicidad, la producción y todo lo relacionado con la tecnología. “Keke´s Repostería se llama la empresa que es el corazón de mi familia”, explica Alejandra, “y para mí es un orgullo sumarme a la pasión de mi mami y tomar una parte de las riendas del negocio”.

“Yo siempre quise que alguna de mis hijas me acompañara en esta aventura, y aquí está, juntas trabajamos muy duro para poner un toque de sabor a los momentos importantes de las familias”.

LUCY ARGOTE MEJÍA Y DANILO BALDERRAMA

_gra2133.jpg Lucy Argote Mejía y Danilo Balderrama DANILO BALDERRAMA

Presidenta de la Asociación de Periodistas de Cochabamba y periodista aguerrida hace 30 años, es Lucy, quien junto a Danilo, destacado y talentoso fotógrafo, propietario de Foto Estudio Relieve, plasman la peculiar relación que se establece entre un reportero gráfico y un reportero escrito, trabajando codo con codo, como un equipo simbiótico. “Ambas profesiones están muy ligadas, nos hemos apoyado en distintos momentos”, comparte Lucy. Y quién mejor que ella para analizar con mirada crítica el extraordinario trabajo de su hijo detrás del lente.

MARISOL GUTIÉRREZ & ANDRÉS HERBAS

_gra2083.jpg Marisol Gutiérrez & Andrés Herbas DANILO BALDERRAMA

Ella, publicista, experta en producciones de moda; él, fotógrafo emergente y con la meta de especializarse en fotografía de moda. “Innovar en fotografía no es sencillo”, dice Andrés, pero reconoce que su pasión, su creatividad y todos los ángulos geniales que intenta plasmar en su trabajo, se inspiran en su madre. “La he visto hacer lo que hace tan bien y durante tantos años, que me ha impregnado de su dinamismo”, reconoce. Y para ella, verlo incursionar en un área en la que se sigue desenvolviendo “es un orgullo muy especial”. Coordinan, comentan, intercambian. Trabajan.