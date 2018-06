6 tips para elegir el brasier perfecto y evitar molestias

El brasier puede llegar a ser una prenda importante a la hora de elegir tu vestimenta, pues en algunos casos complementa las prendas externas o hace que la figura femenina se luzca y aprecie mejor.

Con el tiempo, los modelos, colores y texturas se han diversificado. Sin embargo, según un estudio de la revista Vanidades, cerca del 80 por ciento de las mujeres desconocen su talla correcta de brasier y usan tallas que les causa daños físicos como dolor de espalda, marcas y enrojecimiento en los hombros, mala circulación e incluso malformaciones a largo plazo.

La experta en lencería María Isabel Sarmiento, gerente general de Isabella Lencería Moda y Diseño, indica que "una mujer debe conocer su cuerpo para saber elegir su prenda íntima a su medida corporal. Pues al verse con una talla correcta empieza a agradarse a sí misma y comienza a amarse y quererse más".

Tome en cuenta estos consejos de Sarmiento para elegir su brasier perfecto y sentirse cómoda en todo momento.

CONSEJOS

Conócete: Se debe recordar que no todos los senos son iguales, los hay de todas formas tamaños e incluso direcciones. Contorno: Es la medida en circunferencia debajo del busto. El brasier debe quedar ajustado al tórax, pero no aprisionarlo. No se deben generar pliegues ni marcas dolorosas. Debajo del tirante en la espalda no deben pasar más de dos dedos o el tirante tenderá a subir y se sentirá incomodidad. Tiras: Los tirantes no deben dejar marcas en los hombros, si de cinco minutos de uso existen marcas, se debe regular la medida. Se aconseja que el doblez tenga una longitud de 7 a 6 centímetros. Copas: Es la medida del volumen del busto. Es decir, los senos rellenan el sostén. Las copas se identifican con las letras A-B-C-D-DD. La A es la talla más pequeña y la D es la más grande. La copa no debe presionar ni debe quedar espacio entre el frente del brasier y los pechos. Pruebe opciones: Es importante conocer las diferentes opciones que respondan a las necesidades del uso. Se deben probar diferentes tipos de brasier, desde los clásicos, “push up”, deportivos, normales hasta encontrar comodidad. Cuando tenga clarísimo cuál es su talla correcta, podrá disfrutar de los muchos estilos de sujetadores que existen. Lo ideal es que se tenga uno de descanso, para hacer deporte, para dormir, los de diario y para eventos especiales. Muévete: Un brasier debe permitir movilidad sin presionar el tórax ni sentirlo suelto. Al momento de probar la prenda, levante los brazos mirándose en un espejo y asegúrese que no se generan "rollitos" en la parte inferior, laterales o bajo las axilas.

¿Cómo saberr la medida exacta?

Con una cinta métrica, mida en centímetros el contorno del busto y el contorno debajo del busto, apunte las medidas y búsquelas en la tabla para encontrar su talla ideal.

Beneficios de usar una talla correcta

Al conocer y usar la talla correcta de su sujetador adecuado, podrá evitar molestias en la espalda, marcas de presión en su tórax y hombros, mejorar su circulación, cuidar su postura, tener un día de actividades sin sentir incomodidad ni malestar.

DATOS

Histórico. El sostén moderno fue diseñado por Mary Phelps Jacobs, quien obtuvo la patente en 1914.

Medición periódica. Vuelva a medirse cada seis meses, ya que es posible que en este periodo su talla sea diferente debido a cambios en el peso corporal.

Compra. A la hora de tomar una decisión de compra, pida asesoramiento y recuerde que no todos los cuerpos y bustos son iguales, elija con el que se sienta cómoda y segura.

Otros factores. En el caso de aquellas mujeres que han padecido cáncer y les han retirado los ganglios, deben ser especialmente cuidadosas, ya que requieren de un soporte especial, comodidad absoluta y telas suaves. En estos casos es indispensable que sea el propio médico tratante quien, de acuerdo a las condiciones de salud, recomiende la mejor opción para usar.

DORMIR CON O SIN

Nivel de sensibilidad. Algunos especialistas aconsejan a las mujeres que tienen un busto prominente dormir con sujetadores. Las que tienen un busto normal o pechos pequeños pueden o no hacerlo; sin embargo, a veces no es cuestión de querer o no, sino que depende del nivel de sensibilidad que tenga cada persona.

Cuándo no utilizarlo. Si al hacerlo los senos se irritan, inflaman o incomodan. Si siente que le apretan o tiene sensación de sofoco. Si padece de problemas de circulación.