Stephen Hawking: ¿Por qué nunca ganó un Premio Nobel?

Stephen Hawking fue una de las mentes más brillantes de la ciencia, siempre tenía una respuesta adecuada para cada una de las realidades que enfrentaba la humanidad, pero nunca le dieron el Premio Nobel porque sus ideas no pudieron ser demostradas.

El Premio Nobel, que otorga la Real Academia de Ciencias de Suecia desde 1895, demanda que los descubrimientos de teorías científicas deben ser confirmados empíricamente por datos observables para poder ganar dicho galardón. Y la tecnología actual no permite captar esas pruebas para verificar los postulados de Hawking sobre los agujeros negros.

Por eso, el astrofísico jamás pudo alcanzar el preciado reconocimiento. La tecnología fue incapaz de acompañar su mente.

“El Premio Nobel no se otorga a la persona más inteligente, ni siquiera al que hace el mayor aporte a la ciencia. Se otorga a los descubrimientos”, explicó el físico Sean Carroll, del Instituto de Tecnología de California. “Las mejores teorías de Hawking no han sido sometidas a la prueba experimental, por eso no ha ganado un premio”.

Se suele comparar a Hawking con Albert Einstein, que sí obtuvo el Nobel, pero el premio no fue por su famosa Teoría de la Relatividad, sino por su descripción del efecto fotoeléctrico y sólo después de que lo verificó Robert Milliken, afirmó Avi Loeb, astrónomo de la Universidad de Harvard.

La teoría de las ondas gravitatorias -insinuada por Einstein- sólo obtuvo el galardón mayor de la ciencia cuando se efectuaron observaciones directas de las leves ondulaciones en el espacio y el tiempo. La teoría de Peter Higgs sobre la llamada “partícula de Dios”, el bosón de Higgs, obtuvo el Nobel después que el gran colisionador de partículas europeo la descubrió.

“En todos los casos se trató de una predicción verificada experimentalmente”, dijo Loeb.

FRASES CÉLEBRES

Uno, acuérdate de mirar las estrellas y no a tus pies. Dos, nunca dejes de trabajar. El trabajo te da sentido y propósito y la vida está vacía sin él. Tres, si tienes la suerte de encontrar el amor, recuerda que está ahí y no lo tires.

El mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento.

La inteligencia es la habilidad de adaptarse a los cambios.

COINCIDENCIAS

El nacimiento y muerte de Stephen Hawking tuvo tres grandes coincidencias en el ámbito de la ciencia.