Conozca cómo tener hábitos saludables

Una buena salud depende del tipo de hábitos alimenticios que se tengan. Muchos asocian la delgadez con una buena salud, sin embargo, en muchos casos el seguir dietas extremas para bajar de peso puede traer consecuencias muy graves en la salud y resultados que causarán el efecto rebote.

El tener buena alimentación, vida y hábitos saludables no es un cambio que se realice de la noche a la mañana y menos cuando se vive en una cuidad caracterizada por su variada gastronomía y grandes raciones, como es la cochabambina.

Tener una alimentación saludable es fundamental para asegurar el normal funcionamiento de las habilidades cognitivas y físicas. Por tal motivo, la nutricionista Fabiola Maldonado comparte con los lectores algunos consejos para empezar con una alimentación y hábitos saludables.

1. Dieta sin hábitos saludables

La nutricionista asegura que no se puede realizar ningún tipo de dieta si no existe el compromiso y la adquisición de hábitos saludables en la vida diaria. “Las personas piensan que pueden hacer una dieta una semana y no cambiar su estilo de vida, ni cambiar sus hábitos y menos ejercitarse”.

Por ese motivo, la experta señala que si decide tener una vida más saludable, debe cambiar todas las acciones que dañan la salud.

2. Hacer dieta no es pasar hambre

La profesional dice que existe el error de creer que hacer dieta o mejorar los hábitos alimenticios es igual a pasar hambre y restringirse de comer. Sin embargo, al no ingerir los nutrientes suficientes y necesarios, el cuerpo refleja esto mediante la caída del cabello, uñas quebradizas y piel seca.

3. Horarios

Tenga siempre horarios establecidos para alimentarse y evite saltarse las comidas. La nutricionista señala que se deben tener tres comidas principales (desayuno, almuerzo y cena) y dos meriendas (media mañana y media tarde).

Del mismo modo, asegura que cuando uno se salta comidas, “nuestro cuerpo empieza a guardar reservas y éstas se vuelven en grasa, por lo que siempre se está con kilos demás”.

4. Fruta y verduras

Las frutas y verduras deben ser las protagonistas en los platos del día.

“Cochabamba tiene gran variedad de frutas y esta situación debe ser aprovechada por sus ciudadanos”, comenta Maldonado, quien asegura que se puede empezar el hábito con dos frutas al día y una taza de ensalada.

Del mismo modo, aconseja que en los hogares se den de comer verduras a todos los integrantes de la familia. “Algunos niños son reacios a comer algunas verduras, pero hay que prepararlas de diferente forma para que éstas puedan ser consumidas”, recomienda.

5. Alimentos naturales

Los alimentos que se van a consumir no deben ser enlatados ni procesados, pues éstos contienen muchos conservantes, saborizantes, químicos, azúcar y sal en exceso.

Maldonado asegura que es recomendable buscar otras opciones a los enlatados.

“Cochabamba tiene un mercado donde aún podemos encontrar comida natural, cereales sin químicos, frutas y verduras frescas”.

Del mismo modo, para aquellas personas que se encuentran fuera de su hogar la mayor parte del tiempo, recomienda buscar lugares que ofrezcan alimentos naturales.

6. Disminuir la sal y el azúcar

La sal y el azúcar están presentes en casi todos los alimentos que se consumen en el día, y el consumo excesivo de éstos puede provocar grandes problemas de salud.

Para lograr una disminución de la sal en los alimentos diarios, la nutricionista indica que no se debe agregar más sal de la que está en la cocción. Además, evitar en un 100 por ciento el azúcar de los alimentos procesados.

7. Grasas saludables

Al oír la palabra grasa todos lo asocian a la gordura, sin embargo, existen grasas que el cuerpo y sobre todo el cerebro necesitan, pues si éstas se eliminan, puede presentarse fatiga, pérdida de memoria y mal desarrollo y funcionamiento cerebral.

“Debemos saber elegir las grasas de calidad, como es el omega 3, que está presente en el pescado, linaza, chía”, comenta.

8. Evitar alimentos procesados

Se trata de los embutidos, enlatados y dulces. “Todo lo artificial debe ser eliminado de nuestra alimentación, pues aparte de contener excesos de azúcar y sal, contiene colorantes, preservantes, que incluso no son permitidos y son ilegales en otros países y en el nuestro están sin control”, señala Maldonado.

Se deben evitar los dulces, caramelos, margarina y gaseosas.

9. Agua

“En la ciudad no estamos acostumbrados a tomar agua”, asegura Maldonado.

Un consejo que da a la población es que cada persona debe tener su botella personal que ayude a medir la cantidad de agua que se esta ingiriendo.

Al menos dos litros de agua al día son necesarios. En esta porción no se toman en cuenta los refrescos ni sopas, pues debe ser sólo agua.

10. No fumar ni beber alcohol

Para iniciar con una vida y alimentación saludable se debe dejar el hábito de fumar y beber alcohol en exceso. “Son hábitos tóxicos para el organismo”, comenta la experta.

11. No abusar de los medicamentos

En la ciudad existe una gran tendencia a la automedicación. “Hay medicamentos que no son necesarios frente a una gripe o resfrío, que se usan sin medida”, cuenta la nutricionista.

A su vez, indica que por la automedicación el organismo puede volverse resistente a ciertos productos y dañar al hígado y riñón, pues son los principales órganos perjudicados.

12. Desayuno

Esta comida del día debe ser un hábito irrompible en el cotidiano, pues después de la cena el cuerpo pasa más de 10 horas con el estómago vacío. Si se salta éste alimento, el cuerpo seguirá guardando reservas que se convertirán en grasa.

13. Comer lento

El proceso de digestión empieza en la boca, por lo que la experta recomienda masticar bien los alimentos, pues esto ayuda a que el cuerpo absorba mejor los nutrientes, evitando problemas futuros. “Se debe tener una buena masticación, estar relajados, comer con tiempo y sin apuros”.

14. Descanso y ejercicio

El cuerpo debe tener por lo menos media hora de actividad física. Para empezar con este hábito, la nutricionista recomienda caminar mucho y no llevar una vida sedentaria.

Del mismo modo, el descanso es un factor importante, pues el cuerpo debe tener un tiempo de reposo de al menos ocho horas diarias.