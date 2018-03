Cómo desactivar o eliminar tu cuenta de Facebook

Tras conocerse la noticia de la filtración de datos de Facebook a Cambridge Analytica, consultora vinculada con la campaña de Donald Trump, muchas personas se están planteando eliminar su cuenta. Esta iniciativa de borrar el rastro digital se ha convertido en un movimiento, #deletefacebook.

Desaparecer por completo de la red social de Mark Zuckerberg puede ser una tarea ardua y una misión imposible si no se conocen los pasos adecuados.

Facebook ofrece dos opciones para darse de baja de la red social desde el menú de Configuración. Se puede hacer de manera temporal, desactivando el perfil o bien de manera definitiva, eliminando la cuenta por completo.

1. Descargar una copia de la información

Para cualquiera de las dos opciones, es importante primero tener copia de respaldo de toda la información que se tiene. Publicaciones, fotos y videos que se compartió, mensajes y conversaciones de chat, datos de la sección Información del perfil, entre otros, están a disposición del usuario para ser obtenidos cuando sea necesario.

Para ello únicamente hay que dirigirse a “Configuración” y pulsar el enlace ubicado en la parte inferior “Descarga una copia de tu información”. Luego, se debe hacer clic en el botón verde de “Crear mi archivo” para descargar los datos y seguir los pasos.

Facebook enviará al usuario un correo electrónico con una dirección para hacer la descarga del archivo que, al contener fotos y videos (además de la información de la biografía, los mensajes y las publicaciones), tendrá un gran tamaño.

2. Desactivar la cuenta, una medida temporal

Si decidió solamente desactivar la cuenta, debe saber que esta opción permite volver a activar el perfil cuando así se desee. El desactivar la cuenta implica interrumpir la actividad en la red social, pero no borrar del todo la información disponible en ella.

Se inhabilitará el perfil y se eliminará el nombre del usuario, así como las fotos y la mayoría del contenido que se haya compartido. Sin embargo, es posible que cierta información siga visible, como el nombre en la lista de amigos de otra persona y los mensajes que se hayan intercambiado con amigos.

Para desactivar la cuenta, hay que ir a “Configuración” y en la “Configuración general de la cuenta”, hacer clic en “Administrar cuenta”, elegir la opción “Desactiva tu cuenta” y seguir los pasos.

Para volver a activar la cuenta en cualquier momento, sólo se debe iniciar sesión de nuevo en la plataforma o usar la cuenta de Facebook para iniciar sesión en otro lugar. Esto hará que se restablezca el perfil por completo.

3. Eliminar la cuenta, opción permanente

Cuando se elimina la cuenta, el perfil desaparece, es decir, que no se verá en las búsquedas y el usuario ya no podrá recuperar el acceso a su cuenta. Es decir, que no se puede reactivar como ocurre cuando se desactiva temporalmente un perfil.

Eliminar por completo un perfil de Facebook es un proceso que no es automático, y que Facebook localizó en su centro de ayuda, y no dentro de tu cuenta.

Hay que hacerlo en una computadora, teniendo en cuenta que la plataforma da un periodo de gracia de 14 días, durante el cual si se vuelve a acceder a la cuenta el perfil queda rehabilitado de inmediato.

Para eliminar la cuenta hay que dirigirse a la dirección del Centro de Ayuda de Facebook (https://www.facebook.com/help/delete_account) y seguir los pasos, que incluyen volver a introducir la contraseña y resolver un captcha.

Es importante resaltar que al eliminar la cuenta, las personas ya no podrán verla en Facebook para nada. El proceso de eliminación puede tardar hasta 90 días para borrar todo lo que fue publicado, incluyendo las fotos, actualizaciones de estado y otros datos almacenados en la plataforma.