11 apps para leer gratis en dispositivos móviles

Los libros electrónicos son una bendición para los aficionados y amantes de la lectura. No sólo porque ahorran un montón de espacio en las estanterías, sino también porque se cuenta con un gran catálogo de títulos.

Entérese de algunas de las mejores aplicaciones para leer libros gratis tanto de iOS como de Android, ya sea en el móvil, en la tableta o en cualquier otro dispositivo.

1. Wattpad

Esta aplicación (tanto de Android como de iOS) da a sus usuarios una biblioteca mundial ilimitada y en constante expansión de libros e historias gratuitas. Hay más de 10 millones de libros e historias, permite conectar con sus escritores, obtener actualizaciones de libros e historias directamente de sus autores, leer fuera de línea y personalizar los ajustes de lectura.

Cuenta con un amplio catálogo de thrillers, romance, ciencia-ficción, aventura, cyberpunk, fanfiction y muchos otros géneros.

Además, si a uno le gusta escribir también puede subir historias propias y darlas a conocer. De aquí salieron algunos éxitos recientes de Netflix como The Kissing Booth, o el best-seller del New York Times, After.

2. Kindle

Kindle permite a sus usuarios leer libros en una interfaz sencilla y fácil de usar. Disponible en Android e iOS. Con ella se tiene acceso a más de 1,5 millones de libros de la tienda Kindle y más de 1.400 ebooks gratis. Podrá sincronizar sus libros con todos sus dispositivos y conseguir fragmentos de libros gratis (leer un capítulo gratis). Permite la personalización de la lectura (tamaño texto, color de fondo, brillo de la pantalla…), consultar palabras, buscar dentro del libro y más.

3. Google Play Books

Esta aplicación pone a disposición de sus usuarios millones de libros (algunos gratuitos). Permite modificar el tamaño de la letra y personalizar al máximo su experiencia de lectura. Se puede leer en línea y sin conexión y retomar la lectura donde uno lo dejó. Además, podrá añadir páginas a marcadores, subrayar texto y añadir notas. Tiene un efecto 3D al pasar las páginas. Podrá buscar en los libros, utilizar el diccionario, buscar información geográfica, seleccionar modo de lectura diurno, nocturno o sepia. Podrá seleccionar el tipo y tamaño de la letra, escuchar los libros si el editor habilitó la síntesis de voz y subir pdfs. Está disponible tanto para Android como para iOS.

4. Moon + Reader

Esta aplicación, habilitada para el sistema Android, permite leer miles de libros electrónicos de forma gratuita y es compatible con las bibliotecas en línea de libros electrónicos. Soporta epub, pdf, mobi, chm, cbr, cbz, umd, fb2, txt, html, rar, zip o OPDS.

Brinda completas opciones visuales (espacio de líneas, escalado de la fuente, negrita, cursiva…), posee más de 10 temas incorporados e incluye el modo de conmutación día y noche.

Uno puede cambiar de página mediante la pantalla táctil, las teclas de volumen o incluso de la cámara, teclas de búsqueda o retroceso. En ella podrás realizar búsquedas, hacer marcas, ajustar el brillo y sincronizar posiciones de lectura vía Dropbox.

5. Audiolibros de Audible

No es una aplicación propiamente de lectura, sino de escucha de libros que dispone de más de 180.000 audiolibros. Con ella uno puede transferir libros a su dispositivo a través del wifi, hacer marcadores, variar la velocidad de la narración, hacer otras cosas en su dispositivo mientras escucha el libro de fondo, cambiar entre leer el libro o escucharlo, conseguir logros e insignias por cada libro escuchado. Está disponible tanto para Android como para iOS.

6. Kobo

Esta aplicación posibilita la lectura desde el dispositivo móvil entre más de 3,5 millones de títulos gratuitos y a precios asequibles. Sincroniza el punto de lectura en el cual uno se quedó, los marcadores, notas y partes resaltadas.

Uno puede personalizar la forma de leer y hacer un seguimiento de cuánto se tarda en leer un libro.

Además, permite añadir libros a su biblioteca desde el correo, la web o Dropbox, además de leer libros de las bibliotecas públicas.

Esta app también permite publicar en Facebook y conocer lo que sus amigos están leyendo o compartir citas, notas o comentarios con ellos.

7. Alkido Book Reader

Esta aplicación de lectura, disponible para Android, cuenta con más de 20 millones de usuarios en más de 200 países. Su versión gratuita es compatible con los formatos epub y pdf con o sin protección DRM Adobe. Se puede elegir el tamaño, el tipo y los colores del texto así como los colores del fondo, el margen, el alineado, el espacio entre los renglones y la luminosidad, además de usar el modo de lectura de noche. Dispone de una gran colección de libros y una interface fácil de usar. Importe sus archivos epub y pdf en la aplicación para leerlos en su dispositivo, organizar sus libros digitales por etiquetas y colecciones.

8. Blue Fire Reader

Es ideal para leer contenidos protegidos con DRM de Adobe. Además se puede leer epub y libros en pdf. Con un solo toque en la pantalla puede destacar, marcar, anotar, buscar una definición y compartir extractos. Uno puede organizar sus libros y sincronizar el estado de su lectura en otros dispositivos.

9. 24symbols

Con esta aplicación (tanto de Android como de iOS) podrá acceder a una gran cantidad de libros digitales gratis (más de 5.000) de varios géneros y en diferentes idiomas. La lectura de los libros es a través de streaming, por lo que no tendrá problemas con incompatibilidades o formatos. Desde la aplicación podrás crear estanterías, organizar y colocar sus ebooks.

10. FB Reader

Es uno de los lectores para Android mejor valorados por parte de la comunidad de código abierto y con funciones de marcado, subrayado y notas. Soporta una gran variedad de formatos como: epub, azw3, mobipocket, FB2, pdf, djvu, rtf, doc, html y texto plano.

La app permite sincronizar la biblioteca personal con la en línea de FB Reader vía Google Drive. En cuanto a los ajustes de lectura, se puede utilizar fuentes externas, fondos personalizados, brillo ajustable y modo nocturno, entre muchas otras características.

11. Cool Reader

Esta aplicación (Android) soporta diversos formatos como epub, FB2, doc, txt, rtf, html, chm, tcr, pdb, prc, mobi, formatos de LMP. Permite hacer comentarios y notas a fragmentos de texto, navegar por los archivos del dispositivo, tiene diccionario, permite seleccionar el modo de lectura diurno o nocturno.