Juan Manuel Santos debuta como "youtuber"

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, debutó ayer como "youtuber" con el canal de Youtube del periodista, Daniel Samper Ospina.

Durante 15 minutos, Samper dialoga con Santos sobre los memes que le hicieron y además trata de persuadirlo de que se convierta en un creador de contenidos en YouTube.

"Quise visitarlo a usted para que se jubile de la política y no se vuelva otro expresidente 'calzón' más que envenena el ambiente y más bien se vuelva 'youtuber'", propuso el periodista al mandatario colombiano.

Santos se animó a realizar algunos retos y emular algunas acciones clásicas de los "youtubers", incluso realizó un breve "Draw muy life".

Al final del clip, Santos, que dejará la silla presidencial en menos de una semana, descartó seguir haciendo vídeos.

"¿Sabe qué? No me suena ser youtuber. El único reto que me suena es cuidar a mi nieta", señala el mandatario.

El vídeo, que estrenó ayer, ya tiene más de 260 mil visualizaciones y el canal del periodista tiene casi medio millón de suscriptores.