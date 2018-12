El regalo de un joven a su padrastro por Navidad que hace viral

Un vídeo en el que un joven le pide a su padrastro que lo adopte, como regalo de Navidad, emocionó a miles de usuarios en todo el mundo.

Las imágenes fueron compartidas por los usuarios y se viralizó en las redes sociales. La historia suma más de 8 millones de reproducciones en Twitter.

En el vídeo se ve que la pareja de su mamá abre un regalo que tenía un papel escrito dentro, en el que le pedía que lo adopte. Tras leer el mensaje el hombre comenzó a llorar.

"Mi padrastro me ha criado como si fuera su hijo desde que tenía tres años, esta Navidad he sorprendido a mi familia y le he pedido que me adoptara. Feliz Navidad", escribió el joven en su cuenta de Twitter llamada @alecyewest.

— . (@alecyewest) 25 de diciembre de 2018