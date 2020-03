Alcaldías del trópico, con problemas para aplicar cuarentena de Covid-19

A cuatro días de la instrucción de una cuarentena por 14 días por parte del Servicio Departamental de Salud (Sedes) en cinco municipios del trópico de Cochabamba para frenar la propagación del coronavirus la disposición se cumple con algunos inconvenientes y sólo en Villa Tunari, Shinahota y Chimoré.

En tanto, en Entre Ríos y Puerto Villarroel, la población todavía se resiste a acatar las restricciones sobre la circulación del transporte interprovincial e intermunicipal, pese a que uno de los dos casos confirmados de Covid-19 se encuentra en esta zona.

La ausencia de policías y la falta de conciencia ciudadana sobre la emergencia sanitaria que vive el país obligaron a los alcaldes y concejales de esa región a promulgar y socializar normas municipales que limitan la atención en mercados y otras actividades económicas.

“Hemos sacado una ley municipal para que la atención en los mercados sea de 6:00 a 13:00. Pedimos a la población que evite aglomeraciones y que se mantenga en su casa o chaco en el área rural”, indicó el alcalde de Villa Tunari, Asterio Romero.

La autoridad sostuvo ayer una reunión con representantes de la red de salud, transportistas, comerciantes y otros rubros para coordinar el cumplimiento de las restricciones porque se acatan parcialmente. La meta es que hasta el 31 de marzo no se reporten más casos positivos en el trópico.

El dirigente del Sindicato de Autotransporte 7 de Junio, Reynaldo Herrada, señaló: “Nosotros hemos parado desde el primer día; sin embargo, vemos que otros no lo hacen, por eso se está convocando a una reunión de las Seis Federaciones para definir en qué horarios vamos a prestar el servicio, porque si no trabajamos no tenemos para comer”.

En Shinahota, la alcaldesa Matilde Campos (MAS) promulgó la Ley Municipal Nº 326, que ratifica el horario continuo fijado por el Gobierno nacional en instituciones públicas y privadas, la restricción de circulación vehicular de 18:00 a 5:00, excluyendo al transporte de carga y vehículos oficiales.

La munícipe comentó que, con la finalidad de evitar problemas, instruyó a los establecimientos de salud seguir los protocolos de tratamiento y atención del Covid-19 y ordenó a la intendencia controlar la especulación en los mercados.

“Sí o sí se tienen que cumplir las leyes. Es muy importante el apoyo del transporte, porque, si este sector para, la gente no podrá movilizarse. Se está socializando que este tema es cuestión de salud, de preservar la vida de las familia”, remarcó la responsable de la red de salud, Bernardina Herrera.

El alcalde de Chimoré, Silveriano Lara, añadió que tras la identificación de un caso en este municipios, con Ordenanza Nº003/2020, desde el 16 de marzo, la circulación de vehículos y personas se acata de forma de disciplinada de 13:00 a 6:00.

Se prevé que hoy en una reunión de las Seis Federaciones del Trópico se defina una nueva postura sobre las restricciones.

RESTAURANTES Y FALTA DE BARBIJOS

Vecinos del distrito 1 de Villa Tunari acordaron cerrar los restaurantes y quioscos que se encuentran en la carretera nueva a Santa Cruz para prevenir la propagación del Covid-19.

“No hay condiciones para que atendamos ni hasta mediodía. Lamentablemente, no podemos encontrar ni barbijos en las farmacias”, indicó un poblador.

Mencionó que de a poco la población toma conciencia del riesgo que representa el coronavirus y lamentó la falta de coordinación entre autoridades nacionales, departamentales y municipales para dotar de insumos básicos para combatir la pandemia.