K’ara K’ara sin salida y se complica plan B

La ciudad de Cochabamba continúa sumida en unas 4 mil toneladas de basura que no se recogen desde hace 10 días por el conflicto con los “autoconvocados” de K’ara K’ara, que mantienen cerrado el vertedero para exigir que se levante la cuarentena por la Covid-19 y la liberación de tres de sus dirigentes.

Pese a los intentos de diálogo, con la mediación de la Defensoría del Pueblo, la medida de presión se mantiene y ayer no ya no se retomó la negociación. La gobernadora Esther Soria manifestó que las autoridades locales no pueden resolver el pedido de liberación de tres dirigentes.

“Nosotros nos hemos sentado dos días en la mesa de diálogo, no hemos llegado a acuerdos, prácticamente la demanda que requiere este sector es la liberación de tres detenidos que tienen en La Paz y eso ya escapa de nuestras competencias; es más del nivel central y de su voluntad política”, declaró Soria.

Los movilizados piden la liberación de los dirigentes Remy Calle y Osvaldo Gareca; además de la candidata a senadora por el MAS, Lucy Escobar, que fueron encarcelados hace dos semanas por presunto terrorismo y atentado a la salud por el bloqueo en K’ara K’ara en mayo en plena pandemia.

El plan B de la Alcaldía de implementar un botadero temporal en Cotapachi, Quillacollo, se puede ver paralizado por la oposición de los vecinos.

“En una inspección pudimos verificar que maquinaria de Cercado ya está trabajando. Tenemos conocimiento que se hizo un convenio con el Ministerio de Defensa porque es dueño del predio, pero el terreno está dentro de Quillacollo”, indicó el presidente del Control Social del Distrito 3, Gilmar López.

En tanto, representantes de los 10 distritos de Quillacollo se declararon en estado de emergencia.

El secretario general de la Alcaldía, José Terán, dijo que no corresponde que Cercado traslade sus residuos sólidos a otra jurisdicción y que se realizarán las representaciones ante el Ministerio de Defensa.