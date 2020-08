Intendencia encapsulará mercados; gremiales exigen un plan “serio”

Los mercados donde no hay circulación de movilidades en el municipio de Cochabamba serán encapsulados a partir de este sábado como medida para frenar la propagación de la Covid-19 y ejercer un mayor control a los ambulantes, informó ayer el intendente Juan Aguayo.

En tanto, el sector gremial exige a las autoridades trabajar en un plan “serio” para los mercados tras estar “abandonados” durante más de cuatro meses de cuarentena.

Hace dos semanas, la Intendencia comenzó con el plan de encapsulamiento en el mercado Alejo Calatayud, pero “no ha funcionado porque los transportistas se han opuesto” ante el cierre de vías, contó.

Hoy se retomará ese plan, pero con una modificación. “Vamos a encapsular los mercados cerrados, donde no hay circulación de movilidades para llevar un mejor control de ingreso de compradores y que no entren los ambulantes”, explicó.

Los mercados son considerados de alto riesgo por las aglomeraciones. Según el Servicio Departamental de Salud (Sedes), el 40 por ciento de los casos confirmados de Covid-19 en el eje son comerciantes, transportistas y su entorno.

“Las autoridades dicen que los mercados es donde hay más contagio, pero cómo no va a haber cuando todo este tiempo las autoridades mismas no han podido poner un orden”, sostuvo el secretario ejecutivo de la Asociación de Comerciantes del Mercado La Pampa, Edwin Romero.

Informó que al inicio de la cuarentena presentaron a la Alcaldía un plan piloto de encapsulamiento de mercados, pero no tuvieron respuesta.

“Hay muchos comerciantes en las calles y eso está ocasionando que haya mayor contagio, es por culpa de las autoridades que hasta la fecha no dan solución a nada”, expresó Wagner Rosales, dirigente del mercado La Paz.

En los mercados establecidos, los comerciantes se organizan para cumplir las medidas de bioseguridad, pero no hay apoyo, dijo.

“La Intendencia no ha podido retirar a todo el comercio informal en vías, no hay un proyecto serio”, dijo Romero. Exigen a las autoridades trabajar de manera conjunta en un plan, porque la Alcaldía aún no presentó un reordenamiento o rastrillaje.

“Llaman a algunos dirigentes, pero no hay solución. Por lo menos deberían mandar del Sedes un médico con su enfermera a consultar puesto por puesto a ver cómo está nuestra gente”, demandó.

El representante de la Sociedad Científica de Cochabamba, Marcelo Torrico, considera que “todos debemos asumir de forma responsable el control de esta enfermedad”, no sólo un sector u otro.

“Cuando vas al mercado, no se está manteniendo la distancia, la gente no está utilizando las mascarillas de forma adecuada, la gente sigue sin cuidarse y contagiándose”, lamentó.