Clover Delmar Paz: “Trabajamos dos semanas para presentar el proyecto”

El representante del consorcio GEES Energía Limpia y Asociados, Clover Delmar Paz Quiroga, señaló que su empresa fue la última en ser considerada por la Alcaldía de Cochabamba para el proceso de adjudicación del nuevo relleno sanitario para el municipio.



Además, reconoció que la empresa GEES, su socia principal, no tiene más de 10 años de experiencia, como exige las especificaciones técnicas y condiciones generales del proceso de adjudicación, pero que uno de los asociados sí cumple con lo requerido.



- ¿Quiénes conforman la empresa GEES?



- Somos empresarios bolivianos, entre los cuales también hay cochabambinos y un socio europeo, Vertedero Cero. Nos organizamos en esta empresa pensando en resolver el problema de la basura, pero no para hacerlo de una manera tradicional, sino empezamos a buscar tecnología en todo el mundo, ahí conocimos a Vertedero Cero.



- ¿Cuántos años de experiencia tienen?



- GEES Energía Limpia y Asociados es una Asociación Accidental. Uno de los socios tiene más de 14 años en rellenos sanitarios y hay otra empresa europea que tiene 15 años de experiencia.



- ¿Cuáles son esas empresas?



- La empresa del ingeniero Paz Caballero ha trabajado en Montero ocho años, en Tarija cinco años y en Santa Cruz cinco años y medio, tiene de sobra los años de experiencia. GEES no se presentó como GEES, lo hizo como una Asociación Accidental.



- ¿Qué tipo de tecnología se va a implementar?



- Estamos agarrando varias tecnologías para que esto sea solvente. Por ejemplo, la pirolisis, la usaremos en una planta chica y lo usaremos para los plásticos que no sean reciclables, también usaremos biodigestores, pero la ingeniería final lo vamos a hacer una vez firmado el contrato.



- ¿Qué cantidad de energía eléctrica, compost, biogás y ecocombustible se va a tener?



- Nosotros tenemos simuladores que nos muestran más o menos cuánto vamos producir. Por ejemplo, vamos a producir 28 mil mega watts de energía al año. Vamos a producir una gran cantidad de compost. Además de otros 3.500 MW megas con la energía térmica. Ecodiésel y ecocombustible, podemos llegar a producir unos 6 millones de litros al año, si llegamos a un acuerdo con YPFB.



- ¿Cómo participan de este proceso de adjudicación?



- La Alcaldía hizo una invitación a 16 empresas, no estábamos dentro de estas 16 primeras porque no nos conocían. Luego vuelven a invitar a seis. Ellos (los funcionarios) van a Santa Cruz a pedirle a Emacruz que entre Vega, la empresa que se hace cargo de la basura en Santa Cruz, pero ellos (Vega) les dicen que no tienen tiempo de preparar su propuesta y son los de Emacruz que les dice que se contacten con nosotros.



- ¿En cuánto tiempo prepararon su propuesta?



- Nuestra propuesta fue sustantiva, hicimos el proyecto a mansalva con nuestros asesores en Santa Cruz y Europa. Estuvimos como dos semanas trabajando de forma permanente y sin movernos.

GEES no revela lugar de nuevo relleno



El representante del consorcio GEES Energía Limpia y Asociados, Clover Paz, no reveló la ubicación de la zona donde será emplazada la nueva planta industrializadora de basura, sin embargo, anticipa que tendrá dos espacios, uno que está ubicado a 12 kilómetros de la ciudad, donde se hará la recepción de los residuos, y la otra está a 32 kilómetros y ahí se hará toda la industrialización de los desechos.

Cuestionamientos a la adjudicación



El proceso de contratación del nuevo relleno sanitario está fuertemente cuestionado por diferentes sectores de la población, debido a que no se hizo la licitación pública y su adjudicación está siendo presionada por el alcalde José María Leyes, en la recta final de su gestión, y por los pobladores de K’ara K’ara. Por esta razón, el Concejo Municipal revisará al menos 10 puntos del proceso de adjudicación.