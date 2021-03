Alejan otra vez a Leyes de Alcaldía y designan a Tellería para fase final

El alcalde José María Leyes fue alejado una vez más del cargo por el Concejo Municipal a tan sólo dos semanas de su retorno. Ayer, los legisladores designaron a Iván Tellería como suplente por una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y una nueva suspensión del munícipe.

“Se designa alcalde suplente a Iván Tellería por 30 días a partir del 24 de marzo hasta el 22 de abril, en cumplimiento de la Resolución Municipal Nº 8680/2021 de 26 de enero de 2021; y conforme a la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0010/2021 S4 de 22 de marzo de 2021 que revoca la resolución de 3 de marzo de 2021 emanada por la Sala Constitucional Cuarta de Santa Cruz”, señala la resolución emitida anoche.

Tellería declaró: “Vamos a buscar soluciones para culminar la gestión de la manera más decorosa y no ser objeto de más críticas. La población no se merece esto, porque no es beneficioso para el municipio. Vamos a impulsar la transición para que todo sea transparente y coordinemos con la nueva autoridad ”.

Se prevé que la nueva autoridad, Manfred Reyes Villa, asuma el 3 de mayo.

Los concejales que votaron por el sí son: Ross Mary Llusco, Beatriz Terán, Carlos Coca, Karen Suárez, Edgar Gainza, Tellería y Edwin Jiménez. Se abstuvieron Rocío Molina, Celima Torrico, Joel Flores y Rose Mary Nogales.

Los legisladores sancionaron a Leyes por incumplimiento a las resoluciones porque no respondió a la solicitud de informes durante la pandemia de Covid-19, según la resolución 8680/2021.

Entre las resoluciones que Leyes no respondió están la 8436/2020, que pide informe detallado sobre el gasto de más de 65 millones de bolivianos que se aprobó mediante las modificaciones presupuestarias de marzo y abril.

Leyes será notificado

El Concejo notificará hoy a Leyes con la resolución de suspensión; sin embargo, el edil anticipó que no acatará la sanción hasta que el TCP atienda el recurso de enmienda, aclaración y complementación que presentó en contra de la Sentencia 0010/2021-S4, porque el fallo “es político y no jurídico”.

“La carpeta del recurso de amparo a ingresado al TCP el 15 de marzo y la supuesta sentencia es de 22 de marzo, vale decir que el tribunal resolvió este caso en una semana, cuando todos sabemos que demora de seis meses a un año”, dijo.

Añadió: “Si esta sentencia fue emitida en una semana, sería el fallo más rápido en la historia del TCP. Lo que demuestra que en este caso existiría un fallo político y no jurídico, que no respeta el cronograma de ingresos y resoluciones de causas del propio tribunal”.

Recurso de Leyes

Leyes presentó ayer, mediante su abogado David Domínguez, un anuncio de recurso de enmienda a la Sala Cuarta Especializada del TCP que revocó el fallo del 3 de marzo de la Sala Constitucional de Santa Cruz que dio curso a su retorno.

“Por medios de comunicación he conocido que ‘aparentemente’ el TCP habría dictado Sentencia 0010/2021, referente a la revisión de fecha 3 de marzo de 2021 dictada por la Sala Constitucional Cuarta de Santa Cruz”, señala.

Además, envió una carta de reconsideración al Concejo señalando que los legisladores, “antes de tomar cualquier decisión con respecto de la mencionada sentencia, deberán esperar el resultado de la aclaración, enmienda y complementación”.

Sin embargo, los asesores del Concejo, durante la sesión virtual, informaron que las resoluciones del TCP son de cumplimiento inmediato y que el recurso que presentó Leyes no impide que se designe al alcalde suplente.

CRONOLOGÍA

2 abril 2018



La concejala Rocío Molina denunció ante la Fiscalía al alcalde José María Leyes por la presunta compra anticipada de mochilas.

20 abril 2018



El alcalde José María Leyes fue aprehendido por el denominado caso Mochilas I por una compra direccionada.

26 abril 2018



El viceministro de Transparencia presentó otra denuncia por el caso Mochilas II.

30 noviembre 2018



El juez Iver Gonzales dispuso la detención preventiva de Leyes en el penal de San Antonio por Mochilas II.

14 febrero 2020



El alcalde Leyes retomó labores después de estar alejado por dos años

28 abril de 2020



El Alcalde fue imputado por irregularidades en la adjudicación de 34 mil raciones para policías y militares durante la pandemia a una empresa sin RUPE.

13 octubre 2020



El Concejo dio curso a la primera suspensión por 30 días en contra de Leyes por la compra irregular de mochilas escolares.

12 noviembre 2020



El Concejo Municipal emitió la segunda suspensión contra Leyes por el caso denominado Comidas.

12 diciembre 2020



Tercera suspensión por 30 días por la compra irregular de vehículos para la Policía.

13 enero de 2021



El Concejo emitió la cuarta sanción por la ampliación de contrato con Feicobol.

26 enero de 2021



El Concejo emitió dos nuevas suspensiones por incumplimiento de resoluciones.

3 marzo de 2021



La Sala Constitucional 4 de Santa Cruz dispone la restitución del alcalde Leyes.

22 marzo de 2021



El TCP emitió una sentencia revocando la restitución de José María Leyes.

Declaraciones

Bolivia vive tiempos muy oscuros, donde los intereses personales y contubernios se imponen ante la justicia, la ley y ante el propio pueblo boliviano. No he sido notificado con esa sentencia constitucional ni mi abogado.

José María Leyes, Alcalde de Cochabamba

Se ha notificado a los tres actores. Al recurrente David Domínguez, en representación de José María Leyes; a los recurridos, que somos los concejales, y al tercero interesado, que es el alcalde suplente.

Edwin Jiménez, Concejal

No hubiésemos querido llegar a esto, pero ha pasado por los hechos de corrupción de José María Leyes. Así como hemos cumplido la sentencia de Santa Cruz, ahora nos toca cumplir con la sentencia de revocatoria.

Celima Torrico, Concejal