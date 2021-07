Sereci: El 14% de los fallecidos en lo que va del año fue por Covid-19

El Servicio de Registro Civil (Sereci) emitió 7.941 certificados de defunción en todo el departamento de enero a junio de este año.



En tanto, antes de la pandemia, en 2019, se extendían 10 mil en toda la gestión, dijo el director, Carlos Herbas.



“El tema de los fallecimientos es fluctuante. Son hechos vitales emergentes de varias circunstancias. Es cierto que hubo un incremento por los casos de Covid-19, pero son hechos vitales, naturales”, señaló.



De total de defunciones en 2021, el 14 por ciento fueron por coronavirus.



Y, de acuerdo con datos del Servicio Departamental de Salud (Sedes) en lo que va del año, hasta julio, se registraron 1.080 decesos por el virus.



Esta cantidad aún es menor a la que se registró en la primera ola de la pandemia, entre marzo y julio de 2020, con 1.325 personas fallecidas oficialmente a causa de la enfermedad.



La tasa de letalidad de esta gestión se mantuvo en 2,5 por ciento.



Respecto a la cifra restante, más de 6 mil, el Sereci de momento no cuenta con la información de las causas, la clasificación etaria ni el género.



“Pero no existe un parámetro por año. Puede haber una gestión que sea más o menos. Ahora, sí puede haber otro tipo de factores que determinen la subida, pero eso tendría que ser el motivo no de un registro, sino de un análisis de cuáles son los motivos de causa de muerte”, opinó Herbas.



En la primera ola de coronavirus, Cochabamba ocupó el primer lugar en la letalidad a nivel nacional.



El jefe de epidemiología del Sedes, Yercin Mamani, explicó que en ese entonces la tasa de letalidad fue de 9,3 por ciento cuando el promedio era de 6,2 por ciento.



En la segunda ola, el promedio nacional fue de 2,6 por ciento y el departamento llegó a 2,3 por ciento.



Actualmente, la tasa de letalidad es de 2,7 por ciento a nivel nacional y Cochabamba se ubica en el séptimo lugar con un 2,5 por ciento. Oruro ocupa el primero con 3,8 por ciento.



En la primera ola, de marzo a junio de 2020, se registraron 1.325 muertes por Covid-19, según el Sedes.



En la segunda ola, de diciembre a febrero de 2021, se reportaron 382.



En la tercera ola, con su pico de abril a junio, se notificaron 898, pero esta cifra sigue en aumento.

Funerarias



Mayo, junio y parte de julio son la época de alta demanda para las funerarias. En esos meses se suelen realizar más de 20 servicios por día en el departamento, hoy no llegan ni a los 10.



Ante la desescalada de casos de Covid-19, la demanda de funerarias también bajó.



Juan Carlos Orellana, representante de este sector, aseguró que hay más entierros por otras causas fuera de coronavirus.



La demanda de cremaciones también bajó. En el cementerio se realizaron hasta 14 cadáveres por día, ahora se incineran menos de 10. En Colcapirhua, bajó de seis a cuatro; en Sacaba, de cuatro al día a tres por semana.



Otros cementerios del eje metropolitano, como Quillacollo, aún gestionan la adquisición de sus hornos.

Registros de 2020 y los nacimientos



Según el Ministerio de Salud, en más de un año de pandemia se han registrado más de 16.800 muertes en el país.

El 54 por ciento corresponden a la primera ola; el 21 por ciento, a la segunda, y el 25 por ciento, a la tercera.

El boletín del Servicio Departamental de Salud (Sedes) señala que hay 2.598 fallecidos en toda la pandemia en Cochabamba.

Por otro lado, el Sereci también emitió 18.209 certificados de nacimiento de enero a junio en Cochabamba. El director Carlos Herbas señaló que la cifra 2020 cerró con 38.412. Aclaró que la cifra también es fluctuante.