Notifican con imputación formal al alcalde de Colcapirhua y fijan su audiencia para mañana

El alcalde de Colcapirhua Nelson Gallinate fue notificado la tarde de este viernes con la imputación formal del Ministerio Público por una denuncia de sobreprecio en la adquisición de 10 mil pruebas de antígeno nasal. En tanto, su audiencia cautelar se fijó para mañana.

“Ya lo estaban trayendo al alcalde, pero en el camino los han hecho retroceder porque así no se saca a cualquier autoridad si no es con orden de traslado. Pero, lo estaban trayendo y al final no había señalamiento de audiencia y como el juez tiene plazo de 24 horas, con seguridad va a ser mañana en la mañana”, informó el abogado de la autoridad, Marcelo Rodríguez.

Explicó que la imputación del Ministerio Público es por dos presuntos delitos de corrupción pública y conducta antieconómica.