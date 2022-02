Concejo de Colcapirhua aguarda notificación de Fiscalía y no descarta elección de alcalde interino

El Concejo Municipal de Colcapirhua aguarda una notificación de la Fiscalía sobre la situación legal del alcalde Nelson Gallinate luego de que este fuera aprehendido ayer por una denuncia de sobreprecio en la adquisición de 10 mil pruebas de antígeno nasal.

La presidenta del Concejo Municipal de Colcapirhua, Silvana Mallcu, informó que aún no fueron notificados por el Ministerio Público, pero existe posibilidad de elegir a un alcalde interino en caso de que la autoridad edil se ausente varios días.

"La Fiscalía no nos ha hecho llegar ninguna información oficial y responsablemente el Concejo ha decidido estar atento a la notificación. El Alcalde sigue en funciones mientras no haya una resolución, el reglamento general del Concejo que dice que si hay ausencia se deberá nombrar un interino de la misma línea, pero no hay normativa jurisprudencial", puntualizó.

Por otro lado, Mallku dijo que se sumarán al proceso contra Gallinate como ente fiscalizador y que ya se solicitaron los informes sobre la adquisición observada.