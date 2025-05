FC Universitario de Vinto recibe a Oriente, en un choque de urgidos

FC Universitario de Vinto recibirá esta tarde, a partir de las 15:00, a Oriente Petrolero, en la prosecución de la segunda fecha de la Copa Bolivia, por la serie D.

La U de Vinto se encuentra en el último lugar de la tabla con cero, en tanto que Oriente Petrolero cuenta con tres unidades.

El equipo que dirige Thiago Leitao intentará dar este paso en condición de local ante un rival que también pretende encaminarse en el certamen.

El partido será dirigido por Miguel Balboa, asistido por Erick Rojas y Vincent Flores.

En Tarija, Real Tomayapo recibirá a Always Ready en el estadio Cuarto Centenario, en el que la premisa será sumar de a tres, porque los tarijeños no tienen ni un solo punto en la serie B, mientras Always Ready cuenta con un punto.

El partido será dirigido por José Gutiérrez, asistido por Carlos Tapia y José Flores.

Finalmente, Bolívar recibirá esta noche a Blooming, a partir de las 20.30, en el estadio Hernando Siles, en choque que promete emociones por la Copa Bolivia.

Los celestes paceños intentarán rehabilitarse de su mal paso en la Copa Libertadores en el que fueron eliminados tras caer ante Palmeiras (0-2). Debido a que no pudieron jugar ante el GV San José el domingo, los académicos que son dirigidos por Flavio Robatto tendrán esta noche la chance de sumar su primer triunfo en la Copa Bolivia ante un rival que viene embalado por sus excelentes actuaciones en el certamen nacional como es el caso de Blooming que dirige Mauricio Soria.