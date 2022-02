Fedjuve pide parar tráfico de tierras en el valle alto

Tras la violenta toma de la finca Maicapampa en La Angostura y el avance imparable de los loteadores en el valle alto, la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve) exigió ayer “justicia” para las víctimas.



“Nosotros estamos para proteger a la población y no para proteger a las autoridades corruptas ni a los vivillos”, advirtió el dirigente de la Fedjuve, Ángel Quispe.



Explicó que la Fedjuve ha recibido las denuncias de los propietarios del sector de la Hacienda Canelas, pero también de otras zonas como Caluyo, Villa Copacabana, que desde el año pasado piden la protección del INRA, la Fiscalía y la Alcaldía.



Dijo que hasta el momento se han identificado a seis responsables, entre ellos a Juan Domingo Paco, que dirigen los loteamientos con la complicidad de venezolanos.



El abogado de la familia Canelas Méndez dueña de la finca, Eduardo Arze, remarcó que lo peor de los avasallamientos se dio el jueves cuando unas 10 personas armadas entraron a la finca.



El representante de la familia, Mauricio Fuentelsaz dijo: “Nos está faltando seguridad jurídica, nos vemos impotentes de recurrir a la justicia porque no encontramos eco”.



Denunció que en la toma de la finca es parte de la presión que soportan desde hace tiempo. Aseveró que se trata de “un grupo armado, terrorista”, similar al de Las Londras en Santa Cruz.



El tráfico de tierras está penado por la Ley 477 y autoriza la intervención para el desalojo de ocupantes ilegales. Este delito está tipificado como la acción de una o más personas para negociar tierras que no son de su propiedad.