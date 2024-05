Los refugios de animales se alistan para el invierno y buscan abrigo y alimento

A medida que las temperaturas bajan, los refugios de animales como el de San Roque, en Quillacollo, o Los Ángeles de Janeth, en Cochabamba, iniciaron esta semana diversas campañas para recolectar frazadas, cartones, chompas, alimentos y vitaminas, con el objetivo de garantizar el bienestar de los cientos de canes rescatados o abandonados que están bajo su cuidado.

El refugio Defensores de Animales San Roque, establecido en Quillacollo, lleva 15 años salvando a decenas de “wawas peludas” de las calles. Se creó el 16 de agosto de 2009 por iniciativa de Estela Durán y el párroco Gil Antonio Aguilera, quienes continúan protegiendo a los rescatados, mayormente canes adultos y lastimados.

Actualmente, acogen a más de 140 animales. “Recientemente encontramos un espacio más amplio en anticrético para seguir con nuestra misión”, comentó el párroco. “Aquí el cuidado es diario, no existen domingos, feriados, y a veces toca atravesar los bloqueos en la región”, comentó.

Ahora que se aproxima el invierno, solicitó la donación de frazadas, colchones y alimentos. “Es lamentable la vida de ciertos animales”, expresó. “Recibimos animales en cualquier momento y muchos de ellos llegan desnutridos o enfermos. Nuestra labor es brindarles amor y cuidados”, sostuvo.

Además de las necesidades básicas, también buscan recursos para vacunas y medicamentos con el propósito de prevenir enfermedades. Quienes deseen ofrecer su apoyo, sumarse como voluntarios o necesiten más información pueden comunicarse con Estela al 71771878 o con el párroco al 72770708.

Por otra parte, Janeth Rodríguez, que lleva más de una década rescatando animales, cuida a 80 perros en tres refugios y alimenta a unos 200 cada semana, principalmente en el sur. Ref. 74813738

“Tener varios refugios no es sencillo y este mes estamos atravesando uno de los peores por falta de comidita. Requiero chompitas, frazaditas y, sobre todo, alimento, vitaminas y medicamentos para los que se recuperan de miasis o cirugías de esterilización”, indicó.

Todas las mañanas, Janeth atiende a sus “ángeles de cuatro patas” y en las tardes prepara la comida para seguir con su misión. Ésta es su rutina. Con el frío, indicó que muchos canes sin vacunas están expuestos al moquillo y el parvovirus. “Muchos fallecen porque no tienen vacunas ni casitas donde resguardarse y bajan sus defensas”, explicó. Instó a la población a no ser indiferente: “Ayuden si ven a algún perrito pasando frío. Cobíjenlo, denle algo de comida, porque muchos no comen durante días o semanas”.

En Cochabamba, hay al menos una decena de refugios con más de 500 perros y gatos, entre ellos: San Martín de Porres, Narices Frías, Casa Refugio Nueva Vida, Salvando Huellas, Una Mano Una Patita, Proyecto Franciskanitos, San Roque, Ladridos Rescatistas Independientes y el Michi Feliz.

Convocan a donar ropa en el perchero solidario

La Alcaldía de Cochabamba instaló un perchero público en la acera este de la plaza Colón. Este espacio está destinado a recolectar ropa abrigada y entregarla a personas en situación de calle.

“Apelamos a ese corazón grande de los cochabambinos para pedir que nos traigan ropa de invierno, frazadas, edredones para que la gente que necesita vaya y recoja”, expresó Jenny Rivero, secretaria de Desarrollo Humano.

Paralelamente, Farmacorp, en colaboración con la Patrulla de Auxilio y Cooperación Ciudadana (PAC), lanzó su campaña anual “Abriguemos corazones con amor en este invierno”. El centro de recolección está ubicado en la avenida Ballivián y calle La Paz, donde los ciudadanos pueden donar ropa de invierno.

Además, el albergue temporal Sumaj Punchay abrió sus puertas ofreciendo un espacio para pernoctar y alimentación gratuita por la mañana y por la noche.