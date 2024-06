Mototaxis operan las 24 horas en el sur y suplen la falta de servicio nocturno

Los mototaxis son un servicio en crecimiento y que brinda servicio las 24 horas en la zona sur. Además, reemplazan al transporte tradicional en el horario nocturno. En tanto, la Alcaldía de Cercado alista una normativa para regular esta nueva modalidad.

En un recorrido se constató que después de las 22:00 existen decenas de motos en la avenida Panamericana y el colegio San Antonio, consideradas las paradas principales de las dos asociaciones que dan el servicio.

“No importa la hora, la clave es llegar a ese punto y tomar una moto para llegar a casa. El trufi ya no va hasta mi barrio después de las 23:00”, contó un vecino de 1 de Mayo, Ricardo Cruz.

Las motos llevan hasta su destino a los pasajeros y luego retornan a su parada. La tarifa aumenta según la distancia y después de las 22:00.

¿Desde cuándo existe este servicio? Los mototaxis aparecieron en la zona sur en 2017, pero se consolidaron durante la pandemia de Covid-19. Varios de los conductores perdieron su trabajo por la crisis sanitaria y, al no encontrar otro, apostaron por formar un sindicato, según uno de los pioneros de este servicio, Adalid Montaño.

Al igual, que en Perú, India, Tupiza y otros lugares del mundo, han aparecido los llamados “toritos”, motos de tres ruedas. Montaño contó que varios de los choferes sacaron préstamos bancarios para adquirir este vehículo para llevar más pasajeros.

Las motos se consolidaron; ahora, existen nueve asociaciones en la zona sur, que ofrecen sus servicios en los distritos 9 y 15. También hay más asociaciones en Sacaba, Quillacollo, Vinto y otros.

Regulación

La Alcaldía anuncia desde hace varios años una regulación de los mototaxis, pero la normativa aún no se aprueba ni se socializa con los operadores y los usuarios. El director de Movilidad Urbana, Hever Rojas, aseguró que es necesario contar con una ley para garantizar seguridad de los pasajeros, regular el pasaje y otros aspectos. Existe un proyecto en borrador, pero debe ser presentado en el Comité de Transporte para su aprobación, según Rojas.

Permisos

El arquitecto urbanista Juan Cabrera explicó que los mototaxis operan hasta la avenida 6 de Agosto por consenso con los transportistas tradicionales más que la aprobación de la Alcaldía.

La operación de las asociaciones; también, funciona con el aval de las organizaciones territoriales de base (OTB) de los barrios.

“Hay barrios que tienen exclusividad. Un mototaxi puede dejar a un pasajero en un barrio, pero no en otro. No se puede tomar uno que no sea del acuerdo”, dijo.

Sobre la regulación, Cabrera afirmó que la aprobación de una normativa será, siempre y cuando, los transportistas lo permitan. El reconocimiento por parte de la Alcaldía otorgará legitimidad. “Tal vez aún se limita su multiplicación, porque aún son ilegales, pero el momento que se regule el panorama cambiará”, agregó.