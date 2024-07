Zelada cierra su ciclo en Misicuni y dice: “Gracias”

El ingeniero Oscar Zelada Jaldín cerró su ciclo en la Empresa Misicuni y hoy lunes envió un mensaje de agradecimiento al equipo de trabajo que lo acompañó durante tres al frente de la administración del megaproyecto que dota de agua para riego, consumo y electricidad.

“Como tienen conocimiento, recibí la notificación de designación de una nueva autoridad al cargo de presidente de la Empresa Misicuni, cargo en el que me he desempeñado durante los últimos tres años y que me ha permitido trabajar junto a todos ustedes y nuestro maravilloso equipo técnico y administrativo, desde donde hemos podido compartir con ustedes la alegría de la llegada de Misicuni a nuestros regantes, a los comités y cooperativas de agua, y a todas las familias cochabambinas”, manifestó.

Siguió: ¡Quedo infinitamente agradecido a Dios por esta oportunidad brindada, a nuestro presidente Luis Arce Catacora por la confianza otorgada y principalmente a todos ustedes por permitirme brindar parte de mi experiencia en estos caminos del agua, que estoy seguro nos volverá a reencontrar desde otros escenarios! ¡Gracias!

El fin de semana, el ministro de Medio Amiente Alán Lisperguer posesionó en el cargo a Zenón Miranda, quien tendrá sus metas encaminar la III fase del proyecto Misicuni de Vizcacha y Putucuni.