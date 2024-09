Comité busca combatir alza de precios con operativos y ferias en los barrios

Con el objetivo de combatir el agio y la especulación de productos de la canasta familiar, el Viceministerio de Defensa del Consumidor y la Alcaldía de Cochabamba conformaron ayer el Comité de Seguridad Alimentaria. Anunciaron operativos y ferias zonales.



“Es fundamental trabajar para cuidar la economía de los cochabambinos y, sobre todo, asegurar el suministro de estos alimentos verificando sus precios”, destacó el alcalde Manfred Reyes Villa.



Entre las acciones conjuntas que permitan garantizar los productos en los mercados y proteger la economía de los ciudadanos, el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, especificó que se organizarán ferias del productor al consumidor “a un precio justo”. Además, se llevarán a cabo operativos en los mercados, en coordinación con la Intendencia.



“De forma inmediata nos vamos a poner de acuerdo con el intendente para realizar actividades en los siguientes días”, dijo Silva. Resaltó que el agio, la especulación y el contrabando están sancionados con hasta tres años de prisión.

Control de precios



El Departamento de Defensa del Consumidor de Cercado realizó ayer una inspección de las listas de precios (que deben estar visibles en los puestos), balanzas y almacenamiento de arroz, harina y azúcar en distintos mercados. Estos operativos se vienen realizando desde hace más de dos semanas, tras el reporte de un incremento en los precios.



“Hemos constatado que no existe justificación alguna que indique un desabastecimiento de productos como el arroz”, señaló el jefe del departamento, Enrique Viscarra. Mencionó que, con la creación del Comité, se prevé continuar con los operativos, pero “con mayor autoridad y respaldo legal”.



El intendente municipal, Enrique Navia, informó que el Viceministerio garantizó el suministro de arroz hasta fin de año, por lo que se intensificarán los controles. Reiteró que los comerciantes que no exhiban la lista de precios serán sancionados económicamente.



“No hay justificación para que ningún establecimiento no muestre el precio de los productos y, sobre todo, para especular vendiendo por arrobas”, enfatizó. Asimismo, mencionó que en las ferias móviles que se realizarán en los barrios se ofertarán productos de Emapa y EBA.