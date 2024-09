Cabildo presiona al Concejo de Sacaba para tratar el POA

El cabildo de las organizaciones sociales de Sacaba determinó ayer que el Concejo Municipal debe aprobar el Plan Operativo Anual (POA) 2025 hasta el 6 de septiembre; caso contrario, analizarán otras medidas de presión.



“Tienen que reunirse ya para aprobar el POA. Nos sentimos muy perjudicados, estamos en riesgo de perder los recursos para el siguiente año. No es posible hacerlo de esta manera, la gente está molesta y cansada”, señaló el secretario ejecutivo de la Central Provincial Morro, Wilson Olivera.



El Concejo Municipal de Sacaba tiene dos directivas y ambas aseguran ser oficiales. El concejal Rubén Alvarado, presidente de uno de los sectores, aseguró que en las últimas dos semanas convocaron en tres ocasiones a una sesión, sin embargo, sus colegas observados por las organizaciones sociales no asistieron.



El concejal Alejandro Quisbert, quien pertenece a la otra directiva, dijo que están dispuestos a aprobar el POA y todo lo que se requiera para no perjudicar el desarrollo del municipio. Calificó de política las movilizaciones en su contra. Dijo que enviaron una carta notariada al Ejecutivo el pasado lunes en el cual se solicita la remisión de las documentaciones al Concejo Municipal.



Alvarado remarcó que los legisladores cuestionados tienen una denuncia por usurpación de funciones y sacar resoluciones contrarias a la ley.



Por otro lado, ayer se publicaron denuncias en las redes sociales de supuestos funcionarios públicos que fueron obligados a participar del cabildo.