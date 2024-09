Empresa tratará basura en predios de K’ara K’ara

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, confirmó ayer que la Asociación Accidental CIMA industrializará la basura que genera la ciudad en los predios en los que se encuentra el relleno sanitario de K’ara K’ara porque no hay otras alternativas.

“(Será) en los mismos predios, no hay otros predios, nadie va aceptar que le lleven la basura a diferentes lugares, hemos intentado hacer en Sacabamba, pero no se ha permitido, no se pudo. Sin embargo, allí se ha hecho una socialización con todos los dirigentes y se ha llegado al acuerdo que se haga la industrialización en el mismo lugar, cosa que no haya los lixiviados ni malos olores”, aseveró.

El munícipe informó que CIMA ganó la adjudicación porque fue la única empresa que presentó una boleta de garantía. “Han venido más de 50 empresas a presentarse, pero llegado el momento no tenían boleta y sólo buenas intenciones”, agregó.

Respecto a la oposición de los vecinos que viven en los alrededores, Reyes Villa remarcó que el rechazo se debe a móviles políticos. La autoridad hizo la explicación luego de que el pasado viernes el Concejo aprobó un nuevo contrato para industrializar la basura por 9 mil días y Bs 1.300 millones

Entre tanto, los pobladores de varias juntas vecinales del Distrito 15 se declararon en emergencia , convocaron a un cabildo y negaron que se les haya socializado el proyecto.