Manfred Reyes Villa: “Estoy trabajando para crear una ciudad de oportunidades”

Este 14 de septiembre, Cochabamba cumple 214 años de su gesta libertaria y el alcalde Manfred Reyes Villa conversó con Los Tiempos sobre los proyectos que se ejecutan y se planifican para convertir al municipio en una ciudad de oportunidades en medio de la crisis económica que vive el país.

En su tercer año de gestión municipal, la autoridad destacó los beneficios de las alianzas público-privadas (APP) y los avances en el pago de la deuda social que se tenía con la zona sur de la ciudad a través de inversiones millonarias para dotar de servicios básicos y vías estructurantes.

Asimismo, Reyes Villa habló sobre su futuro político, las obras que se planifican y la necesidad de buscar soluciones a problemas con la basura, el caos vehicular y temas ambientales a propósito de la emergencia que experimenta Bolivia por los incendios.

- ¿Qué medidas se pueden tomar para evitar la crisis ambiental que vive el país?

- Hay que abrogar las leyes ecocidas que han sido aprobadas en el gobierno de Evo Morales. Las quemas son un crimen contra los animales que tienen su hábitat.

- ¿Le falta asumir conciencia a la sociedad?

- Sí, le falta conciencia, porque es raro que al mismo tiempo se quema aquí el Parque Tunari. Nosotros tenemos cámaras térmicas que inmediatamente detectan y por eso es que no ha habido muchos incendios. Cuando es una jurisdicción más lejos, como Tiquipaya, tardamos más, pero estamos prestos a coadyuvar.

- Mientras tanto, ¿cómo cuidamos los árboles que hay?

- Ya tenemos una tecnología para trasplantar. Cochabamba ya no tiene 100 mil, sino 500 mil vehículos. Tenemos que ver cómo evitar una ciudad tranca; entonces, tenemos que hacer algunos distribuidores como el de la Perú y Blanco, donde se van a trasplantar algunos árboles.

- ¿Se pudo avanzar con la recuperación del río Rocha?

- Nosotros hemos hecho el proyecto medioambiental más grande del país: la laguna Alalay. Son 220 hectáreas que se ha hecho la remoción de lodos, después de 28 años. El río Rocha, si no hay un apoyo nacional, no se va a hacer, es caro. Qué no hubiera dado para hacer un proyecto en Cercado, pero si todas las aguas vienen ya contaminadas. El proyecto tiene que ser desde arriba, porque vale casi 500 millones de dólares.

-¿Cuánto está ganando Cochabamba con las alianzas público-privadas (APP)?

- Somos la primera ciudad de Bolivia en haber hecho una APP. Desde que estamos aquí hemos subido tres puntos al PIB departamental con estas alianzas.

Sólo la alianza con la ICAM, el primer año movió 150 millones de dólares y hemos ganado 18 millones de bolivianos, que han sido invertidos en la misma feria y se hizo el pabellón más grande: Kanata. El segundo, hemos ganado 21 millones y vamos a hacer una plaza de comidas.

- ¿Hay financiamiento externo para proyectos?

- Sí, acabo de recibir una oferta para hacer el hospital del niño, pese a que no es nuestra competencia, de 65 millones de dólares y le estoy pasando al Gobernador la carta para que puedan viabilizar con el Gobierno. Ya tenemos el lugar, que es en el exhipódromo.

-Cochabamba sigue creciendo, ¿qué proyectos tiene para la zona sur?

- Hemos logrado pagar la deuda social en la zona sur, hemos invertido más de 250 millones de bolivianos, porque era importante darle vías estructurantes, el parque más grande. Vamos a inaugurar la avenida de La Tamborada que va a llegar a la terminal.

Estamos haciendo toda la iluminación, hemos construido la planta de Albarrancho, que es la más grande de Sudamérica, aún no funciona porque se necesitan 12 millones de bolivianos y se está gestionando. Estamos haciendo los emisarios, la Costanera del Sur. Hemos entregando centros de salud en el D-8 en Uspha Uspha y también se hace el hospital de Villa Israel.

- ¿Con qué obras se piensa despedir de su gestión?

-Nuestra ciudad ha sido planificada para 50 años, tengo que dejar un código urbano para evitar más leyes y que la gente haga lo que quiere.

El tema de la basura, que es fundamental, ya no más relleno sanitario, se la va a industrializar. Vamos a tener un edificio propio, donde vamos a estar concentrados todos los servicios y facilitar con la digitalización los trámites a la población. Estamos haciendo la Fexco Arena, vamos a tener el mejor teatro del país y un centro de convenciones.

- ¿ Qué será de su futuro político?

- Estoy estudiando las alternativas para no meterme en una piscina sin agua. Soy un hombre de crisis, me meto a un proyecto para cambiar. Decirles a los cochabambinos que estoy trabajando para que Cochabamba sea una ciudad de oportunidades y con una economía diversa para que no pierdan la esperanza del futuro que añoran.