Justicia aprueba desfogue de agua de La Angostura

La Gobernación de Cochabamba gestionó la autorización del desfogue de agua de la represa La Angostura ante el Tribunal Agroambiental para los regantes del valle central y bajo.

El pasado miércoles se enviaron todos los informes a la autoridad competente y se prevé que hoy se realice el turno que los productores requieren.

El director de Riegos de la Gobernación, Ronald Equilea, aclaró que la entidad pública no decide la apertura o no de las compuertas, pero sí aprueban la petición si se garantiza o no la cantidad suficiente para la supervivencia del ecosistema.

Esta situación se da luego de la mortandad de peces, en julio del año pasado. En ese entonces se determinó una pausa ambiental y se limitó el desfogue y las actividades náuticas en La Angostura.

Sin embargo, los regantes cuestionaron la cantidad de informes y requisitos para el desfogue. El gerente de la Asociación de Usuarios del Sistema Nacional de Riegos No. 1 La Angostura, Manuel Rocha, dijo que la represa cuenta con 12 millones de metros cúbicos (m3), suficiente para tres turnos más hasta fin de año.