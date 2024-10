K’ara K’ara se compromete a no bloquear tras acuerdo con la Alcaldía

Tras la reunión entre la Alcaldía de Cochabamba y dirigentes de K’ara K’ara, se acordó que durante seis meses se continuará utilizando el relleno sanitario y se realizará una nueva licitación para la adjudicación de la empresa que se encargará de la industrialización de la basura, señaló el alcalde Manfred Reyes Villa.

“Buscaremos otro lugar porque evidentemente en ese sector ya no hay el espacio necesario para continuar con la industrialización, quedamos en que buscaremos un lugar diferente, ya no habrá más relleno sanitario”, explicó la primera autoridad.

La planta de tratamiento que proyecta la Alcaldía tendrá una capacidad para más de 1.000 toneladas de desechos. Actualmente Cochabamba genera aproximadamente 600 toneladas de basura.

En tanto, Ever Quispe en representación de los vecinos del Distrito 15 dijo que se comprometieron a no bloquear el ingreso al relleno sanitario durante seis meses, además afirmaron que no permitirán ningún bloqueo en el sector.

“Algunos dirigentes quieren convocar al bloqueo para mantener su negocio de la basura (…) Nosotros dimos nuestra palabra de impedir el bloqueo ‘nosotros somos la garantía’”, finalizó Quispe.