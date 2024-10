La UMSS advierte que procesos judiciales ponen en riesgo actividades académicas

Las autoridades de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) alertaron ayer que los procesos judiciales ponen en riesgo las actividades académicas y el funcionamiento de la casa superior de estudios porque impiden contar con un Consejo Universitario a pocos meses de que concluya la gestión del rector Julio Medina y del vicerrector Gerardo Carvajal.

“Al no tener Consejo Universitario, no tenemos el cuórum necesario para hacer una convocatoria a elecciones de rector y vicerrector. Si no convocamos hasta el 20 de octubre, ya tendríamos dificultades”, explicó ayer el rector de la institución, Julio Medina.

A raíz de esta situación, las autoridades universitarias resaltaron ayer en conferencia que no se puede hacer gestión ni ejecutar proyectos.

Por su parte, el secretario general de la UMSS, Eduardo Lavayen explicó que, en caso de que no se resuelvan los recursos constitucionales, se asumirá medidas de protesta.

“Se tomó la decisión de que, si el poder judicial persiste en esta forma de impedir la institucionalidad de nuestra universidad, vamos a radicalizar las medidas, se van a hacer piquetes de huelga y los estudiantes han manifestado que van a salir en bloqueos”, complementó.

La suspensión de los procesos electorales en la mayoría de las facultades que se quedaron sin autoridades ahonda la crisis que generó la Sentencia 046/2014 del Tribunal Constitucional Plurinacional hace tres meses.

De acuerdo a los antecedentes, las autoridades universitarias han buscado salidas para resolver la crisis, pero los amparos constitucionales interpuestos por actores internos y externos han frenado los intentos.

Ante este panorama, un grupo de estudiantes y docentes instaló ayer una vigilia por segundo día consecutivo en puertas del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) para exigir que se respete la autonomía y no se dé curso un recurso legal.

Los movilizados relataron que el amparo postergó las elecciones facultativas en Derecho y Arquitectura.

Actualmente sólo seis de 14 facultades cuentan con autoridades electas, situación que perjudica los trámites de decenas de estudiantes y docentes.

Al menos cinco trámites están paralizados por la falta de decanos. La emisión de diplomas académicos a los estudiantes que concluyen sus carreras y, por ende, la obtención de los títulos en provisión nacional está postergados.

La designación de docentes, la aprobación de cargas horarios y la aprobación del calendario académico son otros procesos perjudicados, aunque estas tareas fueron delegadas al Vicerrectorado provisionalmente.

La crisis en la UMSS se da tras la anulación del tercer congreso y el nuevo estatuto que habilitó a docentes extraordinarios como congresales.