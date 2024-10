Vecinos inspeccionan relleno sanitario de K'ara K'ara

Los vecinos de K'ara K'ara inspeccionaron este jueves el relleno sanitario de K'ara K'ara con el propósito de verificar el manejo de los residuos sólidos que realizan el Programa de Mantenimiento Municipal (Proman) y la Empresa Municipal de Servicio y Aseo (EMSA).

El delegado del Distrito 15, Ever Quispe, dijo que la Alcaldía de Cochabamba no cumple con el compromiso de tratar adecuadamente la basura que deposita en el botadero y cuestionó que no se escuche los reclamos de los pobladores.

“No hay ningún trabajo, hay un abandono total e incumplimiento a la Ley 755 y al Decreto 29864. Hay residuos hospitalarios sin tratamiento y otra vez nos están proliferando los vectores y malos olores”, afirmo.

Del recorrido también participaron las concejalas Silvia Soliz y Daniela Cabrera.