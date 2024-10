Manfred descarta asistir a cabildo y alerta que evistas buscan confrontación

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, descartó este viernes que asista al cabildo convocado por el Comité Cívico contra los bloqueos.

La autoridad además advirtió que los sectores afines al expresidente Evo Morales buscan generar un escenario de confrontación, luego de conocer que en redes sociales circula imágenes de un bloqueador portando un arma de fuego en Parotani, uno de los puntos de bloqueo más contundes.

“Eso es algo serio, es un arma de grueso calibre la que está agarrando, no es cualquier arma. Entonces estos están viniendo porque seguramente quieren un muerto, pero si hay un derramamiento de sangre y si hay un muerto, el único responsable de este tema se llama Evo Morales”, dijo.

Asimismo, Reyes Villa sostuvo que no participará del cabildo para evitar que se tilde el movimiento.

“Yo no voy a asistir por el hecho de que no digan: ¡hay no!, es político, tiene que ser el Comité Cívico el que está haciendo, pero toda la gente tiene que asistir, yo creo que es importante que Cochabamba pacíficamente muestre su molestia ante esta situación”, acotó.