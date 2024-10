Cercado ratifica que fallo da tutela parcial a Sacaba sobre Pacata

La Alcaldía de Cochabamba ratificó ayer que el fallo de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca sólo da una tutela parcial a Sacaba sobre Pacata, la zona que se encuentra en el límite de ambos municipios.



“Esta tutela es parcial, no deja sin efecto a la sentencia constitucional de 1998 que concluye que Pacata es parte del municipio de Cercado hasta el río Chaki Mayu”, remarcó el director de Prensa e Imagen Corporativa, José Ayaviri.



Sin embargo, Sacaba tiene otra lectura sobre el fallo. El alcalde Pedro Gutiérrez dijo que este fallo anula el Auto Supremo 48 de 2020, que se conoció el 14 de marzo de 2024, el cual indicaba que Sacaba debía transferir su competencia administrativa de Pacata al Cercado en un plazo de 45 días. “Y eso no era lo correcto, porque las autoridades judiciales no definen límites territoriales, sino la Asamblea Legislativa a través de unalLey. Pacata siempre fue de Sacaba”, indicó.



En tanto, Ayaviri señaló que el tribunal determinará, en los próximos 45 días, qué tipos de competencias tendrá Cercado sobre Pacata. De momento, las obras y servicios que da el municipio se ejecutan con normalidad en Pacata.